Chỉ cần bước qua tháng 11/2022, 3 con giáp như 'cá gặp nước', của nả chất đầy nhà, bội thu tài lộc, sự nghiệp lên tầm cao mới

Bước qua tháng 11, may mắn sẽ vẫn tiếp tục đến với Mão. Mão sẽ không còn phải lo lắng dậy sớm kiếm tiền nữa, thay vào đó cả gia đình sẽ sống sung túc.

Mão là một trong những con giáp lạc quan nên tương lai sẽ ngày một tốt hơn. Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm, người cầm tinh con Mèo trưởng thành hơn và vẫn có thành tựu trong sự nghiệp.

Xem tử vi 12 con giáp, thời điểm này do được Thiên Ấn hỗ trợ mang tới cho tuổi Tỵ sự tự tin, vững bước để theo đuổi mục tiêu đề ra trước đó, mọi kế hoạch đều được diễn ra trôi chảy theo đúng tuần tự bạn sắp đặt.

Trong tháng tới vận thế của người tuổi Mão cũng sẽ thăng tiến vùn vụt. Chẳng mấy chốc, Mão sẽ như cá gặp nước. Dù làm gì đi nữa người tuổi Tỵ cũng thu về được kết quả đáng mừng, giữ được phong độ trong tập thể.

Với những gì bạn đạt được cùng với thời gian lao động miệt mài trước đó bạn nhận được không ít lời khen đến từ đồng nghiệp và sự tin tưởng đến từ phía cấp trên. Đây chính là thời cơ để bạn chuyển mình, thoát li ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay. Nhất định bạn sẽ còn làm được nhiều điều lớn hơn vậy.

Đây cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho bạn, với khoản thu lớn vậy bạn chủ động hơn trong việc chi tiêu cá nhân, hoặc tiếp tục đầu tư những lĩnh vực khác nhau.

Tháng 11 cũng chính là thời điểm mang lại nhiều lợi nhuận cho Tỵ, với khoản thu lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Bước sang tháng 11, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản trong tháng này thì tiền trong túi của người tuổi Ngọ sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là tháng tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Ngọ và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Thời gian tới tuổi Ngọ và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Ngọ trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Ngọ trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh".

Bước sang tháng 11, người tuổi Ngọ sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Ảnh minh họa: Internet

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