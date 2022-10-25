Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), 3 con giáp có phú quý theo bước, tài lộc dâng cao, mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 23:14

Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10) có 3 con giáp đỏ như son, dễ giàu có sung túc.

Tuổi Dần

Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10) , sự chủ động của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên thời gian này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên về tình duyên cần hết sức cẩn trọng có kẻ tiểu nhân vào phá rối tình cảm gia đình, nên hết sức cẩn trọng với những người gần gũi với bạn.

Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), 3 con giáp có phú quý theo bước, tài lộc dâng cao, mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 1
Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10) , sự chủ động  của những người tuổi Dần sẽ mang tới nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, tuổi Hợi luôn nhận được sự hậu thuẫn của 3 yếu tố "Thiên - Địa - Nhân", tổng quan tử vi cuộc đời an nhàn không phải lo nghĩ về cơm áo, gạo tiền. 

Một vài thời điểm có biến cố ập đến nhưng họ lại mau chóng vực dậy do được quý nhân nâng bước, giúp đỡ. Thời điểm cuối tuần này (29/10 - 30/10) người tuổi Hợi lại càng gặt hái thêm được nhiều thành công trong sự nghiệp. 

Với những người buôn bán kinh doanh gặp được nguồn hàng tốt, khách hàng lớn tạo được uy tín trong giới kinh doanh, với những người làm công ăn lương được tăng lương, thưởng hậu hĩnh. 

Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), 3 con giáp có phú quý theo bước, tài lộc dâng cao, mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 2
Thời điểm cuối tuần này (29/10 - 30/10) người tuổi Hợi lại càng gặt hái thêm được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), vận thế vô cùng vượng phát. Về mặt học hành, thi cử, có thể nói là thi đỗ đó với thành tích xuất sắc. Sự nghiệp cũng thăng tiến, con giáp này được cấp trên trọng dụng, tin tưởng, nhanh chóng có được cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn.

Đặc biệt vận kim tiền trong cuối tuần của người tuổi Tuất vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt.

Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tuất còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10) chính là thời gian tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

Đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), 3 con giáp có phú quý theo bước, tài lộc dâng cao, mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt - Ảnh 3
Người tuổi Tuất đúng cuối tuần này (29/10 - 30/10), vận thế vô cùng vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 16h ngày 26/10/2022, 3 con giáp đón nhận phúc Thần Tài, xòe tay đón lộc, sự nghiệp hanh thông, tương lai rộng mở

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