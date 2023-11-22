Đúng thứ 5, 6, 7 (23/11 - 25/11), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 13:23

Đúng thứ 5, 6, 7, Thần Tài tìm đến với 3 con giáp may mắn này, bạn sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm được của ăn của để dồi dào, kim tiền lên nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Đúng thứ 5, 6, 7, tuổi Thìn sẽ tự mình đứng ra xử lý tất cả các vấn đề và nó sẽ được giải quyết theo cách hoàn hảo nhất có thể. Tử vi cho rằng, bạn hãy luôn giữ thái độ và lập trường của riêng mình, tuổi Thìn cuối cùng cũng sẽ có được những gì mà mình muốn. Thái độ của bạn sẽ khiến bạn giành được sự tôn trọng từ người khác.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới, bất cứ nơi nào bạn đến bạn cũng sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác. Nếu bạn muốn tìm "người ấy", tuổi Thìn chỉ cần liếc nhìn xem bạn có thực sự sẵn lòng hay không. Tài chính của bạn trong tuần khá ổn định, bạn biết cách sử dụng tiền và tiết kiệm để không phải lâm vào cảnh túng thiếu sau này.

Đúng thứ 5, 6, 7 (23/11 - 25/11), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tỷ Kiên tác động, trong công việc vào thứ 5, 6, 7, tuổi Mùi có thể được cấp trên nhìn nhận và đánh giá khá cao khi kết quả bạn làm ra vượt cả yêu cầu. Nhờ vậy mà con giáp này có thể được trao những trọng trách mới, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thăng tiến cực kỳ lớn, dễ dàng có được vị trí xứng đáng với năng lực của mình.

Chẳng những vậy, người theo nghiệp kinh doanh cũng được trao cho cơ hội làm ăn lớn. Con giáp này nhìn thấy cơ hội ngay từ khi người khác còn chưa phát hiện ra, mạnh dạn tiến hành nhờ vậy mà chớp được thời cơ, gia tăng thu nhập cho bản thân mình.

Đúng thứ 5, 6, 7 (23/11 - 25/11), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận đào hoa bung nở, có thể hẹn hò đối tượng mình thích đi ăn tối, cảm tình vô cùng tốt đẹp trong thứ 5, 6, 7. Vận trình công việc hôm nay hanh thông, thời cơ thuận lợi, có thể hợp tác dự án.

Tài lộc tốt, có một số cơ hội, bạn sẽ thu được lợi ích từ việc hợp tác dự án, có thể nhận được sự quan tâm của quý nhân để mang lại lợi ích cho bản thân. Tuy niềm vui bất ngờ không lớn nhưng cũng mang lại tâm trạng tốt cho bản thân.

Đúng thứ 5, 6, 7 (23/11 - 25/11), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

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