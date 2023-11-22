Đúng thứ 5, 6, 7 (23/11 - 25/11), 3 con giáp phất lên như diều gặp gió, Thần Tài gõ cửa, tiền bạc chất đầy kho, đổi vận đỏ giàu có

Tuổi Thìn

Đúng thứ 5, 6, 7, tuổi Thìn sẽ tự mình đứng ra xử lý tất cả các vấn đề và nó sẽ được giải quyết theo cách hoàn hảo nhất có thể. Tử vi cho rằng, bạn hãy luôn giữ thái độ và lập trường của riêng mình, tuổi Thìn cuối cùng cũng sẽ có được những gì mà mình muốn. Thái độ của bạn sẽ khiến bạn giành được sự tôn trọng từ người khác.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Thìn độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác giới, bất cứ nơi nào bạn đến bạn cũng sẽ thu hút được ánh nhìn của người khác. Nếu bạn muốn tìm "người ấy", tuổi Thìn chỉ cần liếc nhìn xem bạn có thực sự sẵn lòng hay không. Tài chính của bạn trong tuần khá ổn định, bạn biết cách sử dụng tiền và tiết kiệm để không phải lâm vào cảnh túng thiếu sau này.