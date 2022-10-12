Đúng thứ 4, ngày 12/10/2022, TAM HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp nhận tin vui trong sự nghiệp, không được thăng chức cũng có thưởng to, phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ sợ cạn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 08:32

Đúng thứ 4 ngày 12/10/2022, nhờ Tam hợp che chở, 3 con giáp sự nghiệp nhiều may mắn, được thăng chức tăng lương, lộc lá đầy tràn không sợ hết

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, lục hợp mang lại cho tuổi Tý sự đồng thuận từ mọi người trong các quyết định diễn ra trong ngày. Một số việc con giáp này làm nhận được sự hưởng ứng và hỗ trợ từ bạn bè và người thân, đó là nguồn động lực dồi dào.

Những cơ hội mới cũng đang tới gần, quan trọng là bản thân tuổi Tý có thể biết mình cần phải làm gì và chuẩn bị sẵn tinh thần cho những thay đổi đó. Con giáp này cũng không cần phải gấp rút, vội vàng gì vì mọi sự rồi sẽ êm xuôi như kế hoạch.

Tài tinh ghé thăm giúp cho cuộc sống tuổi Thìn sung túc, vui vẻ hơn khi bản mệnh đảm bảo được khoản tiền kha khá cho một số kế hoạch tương lai. Hãy tiếp tục thực hiện và đảm bảo rằng vừa có thể mua sắm vừa tiết kiệm.

Đúng thứ 4, ngày 12/10/2022, TAM HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp nhận tin vui trong sự nghiệp, không được thăng chức cũng có thưởng to, phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ sợ cạn - Ảnh 1
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Tư ngày 12/10/2022 hôm nay, lục hợp mang lại cho tuổi Tý sự đồng thuận từ mọi người trong các quyết định diễn ra trong ngày. Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Ngọ có một ngày tràn đầy năng lượng, bạn sẽ có nhiều ý tưởng bùng phát, chỉ cần bạn mạnh dạn nói ra thì bạn sẽ được lãnh đạo ghi nhận. Nững chú Ngựa còn có thể nhận được những cơ hội tốt mà cát thần này mang tới, đó có thể là cơ hội công tác hay tham gia các buổi hội thảo để nâng cao kĩ năng. 

Đồng thời, Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của bạn phát triển nhanh chóng. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra.

Chính Tài nhập cục bù đắp cho những chú Trâu một ngày thứ tư may mắn trên đường tài lộc, bản mệnh không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính. Bạn dễ được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy cơ hội làm ăn ngay trong tầm tay. Mệnh chủ nên mạnh mẽ, quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội phát tài.

Đúng thứ 4, ngày 12/10/2022, TAM HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp nhận tin vui trong sự nghiệp, không được thăng chức cũng có thưởng to, phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ sợ cạn - Ảnh 2
Ngọ còn được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của bạn phát triển nhanh chóng. Mọi người vui vẻ bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi, thậm chí vượt quá kế hoạch đề ra. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Hôm nay mệnh có Thiên Ấn nên những người tuổi Tỵ làm y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, nghề tự do, dịch vụ sẽ bình an vô sự. Những ngày khó khăn đang dần qua đi, bạn bắt đầu được nghỉ ngơi. Bạn có năng lực thực sự, làm được việc thì cấp trên sẽ quý mến bạn và tạo điều kiện cho bạn phát triển. 

Cũng nhờ có Thiên Ấn che chở, người tuổi Tỵ dễ dàng vượt qua những trở ngại trong công việc. Bạn biết sử dụng lợi thế cũng như sự giúp đỡ từ mọi người để đảm bảo được tiến độ công việc, hoàn thành đúng yêu cầu mà cấp trên đưa ra.

Mặt tài lộc khá trôi chảy, có tiền để chi tiêu mua sắm và thực hiện kế hoạch mới. Tỵ còn được quý nhân giúp đỡ nên khá nhanh nhẹn trong chuyện tiền nong. Bên cạnh đó Tỵ cũng rất giỏi trong việc quản lý tài chính nên với khoản tiền tích lũy trước đó thì muốn làm gì cũng được.

Đúng thứ 4, ngày 12/10/2022, TAM HỢP CHE CHỞ, 3 con giáp nhận tin vui trong sự nghiệp, không được thăng chức cũng có thưởng to, phúc lộc dồi dào, tiền tài không bao giờ sợ cạn - Ảnh 3
Mặt tài lộc khá trôi chảy, có tiền để chi tiêu mua sắm và thực hiện kế hoạch mới. Tỵ còn được quý nhân giúp đỡ nên khá nhanh nhẹn trong chuyện tiền nong. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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