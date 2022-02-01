Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp hỉ khí ngập tràn, tiền vàng có đủ, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 01/02/2022 12:08

Xin chúc mừng 3 con giáp đắc tài đắc lộc trong ngày mùng 2 Tết, đúng thứ 3, ngày 2/2/2022.

 

Con giáp tuổi Dần

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), Tam Hợp xuất hiện báo hiệu hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Tình duyên mở lối, mới đầu năm đã được cát thần che chở, bạn có thể cảm nhận hạnh phúc ngay trước mắt mình.

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp hỉ khí ngập tràn, tiền vàng có đủ, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), Tam Hợp xuất hiện báo hiệu hỉ khí ngập tràn, tình cảm đong đầy với người tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet.

Các cặp đôi tình cảm có phần xa cách trước đó nay càng trở nên nồng nàn thắm thiết hơn, có thể sẽ đi đến những quyết định quan trọng, tiến tới mối quan hệ bền chặt hơn. Nếu có thời gian hãy ghé qua nhà nhau chúc Tết để tình cảm thêm khăng khít bạn nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), người tuổi Tỵ gặp khá nhiều may mắn về đường tài lộc khi có Thiên Tài che chở. Vận may kéo dài trong suốt cả ngày, rất có lợi cho chuyện cầu tài, cầu lộc. Ngày này Tài thần ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài lộc thì bạn hãy ghi nhớ điều này nhé.

Nhân duyên của người tuổi Tỵ vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân biết cách tôn lên vẻ đẹp của mình nhằm thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn trong ngày này đấy. Những người đã lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Các mối quan hệ từ tình thân đến xã giao đều tiến triển tốt đẹp. Bạn có thể tranh thủ ngày hôm nay để đi chúc Tết cấp trên, đồng nghiệp, đối tác nhằm tăng thêm tính gắn kết trong mối quan hệ, rất có lợi cho tương lai sau này.

Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp hỉ khí ngập tràn, tiền vàng có đủ, lộc lá đầy nhà - Ảnh 2
Đúng thứ 3, ngày 2/2/2022 (mùng 2 Tết), vận trình của người tuổi Thân tha hồ vượng phát, đầu xuân phơi phới, tươi vui, hạnh phúc ngập tràn. Ảnh minh họa: Internet.

Ngũ hành Thổ sinh Kim cũng báo tin vui về đường tình duyên của các cặp đôi. Dù ngày Tết hai bạn không thể luôn ở bên nhau nhưng đôi trái tim yêu vẫn luôn hướng về nhau. Bản mệnh hạnh phúc khi gặp được người tâm đầu ý hợp với mình, đây là điều may mắn mà không phải ai cũng có được nên bạn luôn trân trọng điều đó.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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