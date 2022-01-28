Đúng thứ 7, ngày 29/1, Thần Tài phát lộc, 3 con giáp phú quý vây quanh, vận trình tươi sáng, đời sống lên hương

Đúng thứ 7, ngày 29/1, con giáp tuổi Dần dễ gặp được nhân duyên như ý trong khi đi chơi với nhóm bạn bè của mình vì hiện Tam Hợp đang ghé thăm chỗ bạn đấy. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau bạn nhé. Những cặp đôi càng ngày càng tìm thấy nhiều điểm chung.

Ngũ hành tương sinh tốt cho việc ngồi lại để lập kế hoạch cho năm mới, lúc này bạn có tầm nhìn xa hơn để biết mình nên làm gì và không nên làm gì để có một năm 2022 này rực rỡ hơn bao giờ hết.

Đúng thứ 7, ngày 29/1, Tam Hội xuất hiện nên con giáp tuổi Tỵ rất mong muốn có thêm những người bạn mới, kết nối với những người hàng xóm mới. Vậy thì nguồn năng lượng lúc này hoàn toàn phù hợp để bạn có thể chủ động tăng cường mạng xã hội và bạn bè.

Thiên Ấn đưa tới những sáng tạo mới mẻ cho tuổi Tỵ, việc biến ý tưởng thành hành động thực tế đóng vai trò quan trọng ngày hôm nay. Khi bạn có thể tính toán và sắp đặt được các kế hoạch thực tiễn dựa trên những ý tưởng hay nảy sinh trong đầu thì chắc chắn bạn sẽ có một ngày làm việc hiệu quả nhất.

Con giáp tuổi Thân

Đúng thứ 7, ngày 29/1, Thực Thần khơi gợi cho con giáp tuổi Thân có khát khao cháy bỏng nơi bạn là giành chiến thắng trong mọi địa hạt, kể cả đời sống tình cảm lẫn tài chính. Bạn mong muốn, thậm chí có thể vượt lên những người khác và vươn lên vị trí dẫn đầu. Nhưng làm thế nào để có thể khẳng định chiến thắng của mình? Đừng quên rằng tự cân bằng là chìa khóa để vươn lên vị trí dẫn đầu trong giai đoạn này.

Đúng thứ 7, ngày 29/1, Thực Thần khơi gợi cho con giáp tuổi Thân có khát khao cháy bỏng nơi bạn là giành chiến thắng. Ảnh minh họa: Internet.

Trong chuyện tài chính, bản mệnh nên cẩn trọng hơn tới những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Khi đi chơi nên đưa ít đồ, ưu tiên sự đơn giản kẻo bị quên đồ chỉ vì sự đãng trí của bạn.

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