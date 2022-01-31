Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 31/01/2022 15:28

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết) sẽ là thời gian cực kỳ phát tài phát lộc của 3 con giáp dưới đây. Hãy tận dụng thật tốt vận may của mình nhé.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo và minh mẫn trong ngày đầu năm, bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Việc này gây ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho bạn những trải nghiệm thật hào hứng, đặc biệt nếu nửa kia của bạn luôn ở bên cạnh.

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh, tình đầy tim - Ảnh 1
Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo. Ảnh minh họa: Internet.

Nếu có ý định xuất hành đầu năm 2022, bạn nên xuất hành theo những hướng tốt để cả năm gặt hái được nhiều may mắn. Nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần và hướng Đông Nam để gặp Tài Thần.

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), nguồn tài chính của người tuổi Mão trở nên rất dồi dào nhờ có Thiên Tài ghé thăm. Bên cạnh khoản tiền thưởng, tiền lương từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi, tiền chúc tết của mọi người xung quanh.

Bản mệnh là người ôn hòa và rộng rãi nên luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến. Đây là thời điểm thích hợp để gây ấn tượng với mọi người, khiến ngày xuân của bạn thêm vui và còn có thể giúp ích cho sự phát triển tương lai nữa.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), nhân duyên của người tuổi Tỵ vô cùng tốt. Những người độc thân chú ý ăn vận đẹp đẽ, hành xử duyên dáng sẽ dễ thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn đấy. Những người đã lập gia đình có một ngày đầm ấm với đầy đủ các thành viên trong nhà.

Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022, LỘC XUÂN DỒI DÀO, 3 con giáp nhận lộc trời ban, tiền bạc rủng rỉnh, tình đầy tim - Ảnh 2
Đúng thứ 2, ngày 1/2/2022 (nhằm ngày mùng 1 Tết), nhân duyên của người tuổi Tỵ vô cùng tốt. Ảnh minh họa: Internet.

Chính Quan cho thấy bạn nên cởi mở hơn trong cách nghĩ, cách nhìn nhận sự việc của mình. Cái nhìn lạc quan, cởi mở sẽ giúp bạn cảm thấy mọi việc đến với mình đều nhẹ nhàng hơn, không còn băn khoăn, lo lắng quá nhiều nữa.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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