Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp VƯỢNG VẬN ĐEN, mâu thuẫn với đồng nghiệp, tài lộc hao hụt

Tâm linh - Tử vi 06/03/2022 16:39

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo trong thứ 2, ngày 7/3/2022. Đây sẽ là khoảng thời gian sóng gió của người làm công ăn lương.

 

Con giáp tuổi Mão

Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, Tỷ Kiên đem tới nhiều phiền phức cho người tuổi Mão. Bạn dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là bị kẻ tiểu nhân gây khó dễ, khiến công việc gặp nhiều khó khăn.

Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp VƯỢNG VẬN ĐEN, mâu thuẫn với đồng nghiệp, tài lộc hao hụt - Ảnh 1
Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, Tỷ Kiên đem tới nhiều phiền phức cho người tuổi Mão. Ảnh minh họa: Internet.

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, người tuổi Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Bạn không những không nhận được sự giúp đỡ của mọi người, mà thậm chí còn bị phản đối quyết liệt. Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn và oán trách người khác. Bạn cũng nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem nó liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mà mình lại không thuyết phục được mọi người.

Trong chuyện tình cảm, bạn và nửa kia dù là vợ chồng nhưng vẫn có những chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung hơn cho nhau. Đừng để tình trạng bất đồng ý kiến, vô tình nói lời tổn thương nửa kia xảy ra quá thường xuyên như vậy.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu, chớ để bị lừa hoặc mất tiền không đáng. Dù bản mệnh có đang dư dả đi chăng nữa cũng nhớ phải để dành một khoản dự phòng cho các tình huống bất ngờ.

Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, đầu tuần sóng gió, 3 con giáp VƯỢNG VẬN ĐEN, mâu thuẫn với đồng nghiệp, tài lộc hao hụt - Ảnh 2
Đúng thứ 2 ngày 7/3/2022, người tuổi Ngọ cần phải hết sức chú ý trong chuyện chi tiêu. Ảnh minh họa: Internet.

Người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần bình tĩnh cân nhắc chứ không nên vội vàng đưa ra quyết định đầu tư, bởi thời điểm này, bạn gặp được rất ít đối tác đáng tin cậy. Đừng dễ dàng nghe theo những lời rủ rê, lôi kéo.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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