Đúng ngày vía Thần Tài, kim quang hộ thể, 3 con giáp phất lên giàu sang, tiền vàng chật tủ, liên tiếp nhận được tin vui từ ơn trên ban phát

Tâm linh - Tử vi 07/02/2022 20:15

Đúng ngày vía Thần Tài, 3 con giáp may mắn công danh phát triển, tài lộc đầy nhà, sống đời phủ phê, sung túc. Bản mệnh có cơ hội làm giàu trong một đêm nếu biết chọn đúng thời điểm.

Tuổi Tý

Đúng ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch, người tuổi Tý tài lộc phát đạt, vận may căng tràn. Con giáp phát tài, thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ vào những thắng lợi từ các phi vụ làm ăn trước đó. Chuyện làm ăn đang thuận lợi, con giáp nên suy nghĩ đến việc tiếp tục đầu tư để gia tăng tiền của. Ngoài ra, trong ngày nay, con giáp còn có thể gặp được tri kỷ đồng hành trên chặng đường tài lộc phía trước.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi phát vận hoàng kim, công danh phát đạt trong ngày vía Thần Tài. Con giáp được Cát tinh soi chiếu nên làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Trong giai đoạn này, Mùi có thể thử sức ở những trò chơi may rủi vì có thể sẽ thu về rất nhiều tiền của. Tuy nhiên, bạn  cũng chỉ nên "vui là chính", đừng quá u mê mà để lỡ việc chính. Vận trình đang lên, con giáp nên biết nắm bắt cơ hội để thành công.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được ơn trên độ mạng trong ngày vía Thần Tài. Con giáp may mắn này nếu là người làm công ăn lương, Mão được cấp trên chiếu cố, đề bạc lên những vị trí cao trong công việc. Trong trường hợp Mão là người làm ăn  sẽ trùng lớn các hợp đồng tiền tỷ, lợi nhuận thu về nhiều không đếm nổi. Kim quang chiếu rọi, con giáp có thể sắm thêm cho mình một số đồ vật may mắn từ vàng bạc để tăng thêm khí vận, kích thích tiền tài.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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