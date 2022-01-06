Đúng ngày mai, thứ Sáu 7/1/2022, họa từ chốn công sở, 3 con giáp dễ 'ném tiền qua cửa sổ', nghe lời tiểu nhân tiêu tùng sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 12:09

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Sáu 7/1/2022, họa từ chốn công sở, 3 con giáp gặp vận đen, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, xúi bẩy, ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp Sửu Thìn Tương Phá cảnh báo con giáp tuổi Thìn phải thận trọng với những việc mình đang làm, cẩn thận có kẻ ném đá giấu tay, cố tình phá hoại công sức mà bản mệnh bỏ ra suốt thời gian qua. Lòng đề phòng là thứ bạn đang thiếu, đừng để những kẻ xấu xa lợi dụng tình cảm, lòng tin của mình mà làm điều sai trái.

Ngày này, sức khỏe của những chú Rồng không được tốt. Bạn cần chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, tránh để công việc và những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Sức khỏe là vốn quý, đừng để đánh mất rồi mới hối hận cũng đã muộn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngày Sửu Ngọ Tương Hại, người tuổi Ngọ cần phải sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại thị phi chốn công sở trong ngày hôm nay. Mâu thuẫn với đồng nghiệp rất dễ xảy ra khi cả hai đều có quan điểm riêng của mình, không ai chịu là người nhún nhường.

Càng những lúc như thế này, bạn càng cần chú ý cách ứng xử của bản thân. Có thể bản tính bốc đồng sẽ khiến bạn gây thù chuốc oán với đồng nghiệp và tệ hơn nữa là kẻ tiểu nhân. Hãy giữ đầu óc tỉnh táo và hành động có kiểm soát hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan tụ khí cho thấy tinh thần sa sút khiến cho công việc trong ngày của người tuổi Thân chẳng thể nào tốt được. Bản mệnh thiếu tập trung làm việc nên mắc phải không ít sai sót. Có vẻ như bạn vẫn chưa lường trước được hết những hậu quả do việc làm thiếu suy nghĩ của mình gây ra.

Ở phương diện tình cảm, những tổn thương trong quá khứ khiến những chú Khỉ cảm thấy khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm hiện tại của mình, song bạn đừng quá lo lắng, trái tim sẽ làm việc của nó. Hôm nay là thời điểm đào hoa khởi vượng nhờ Thổ sinh Kim, bạn sẽ có được nhân duyên như ý.

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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