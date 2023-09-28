Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 06:45

Thứ Sáu 29/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, ôm trọn khối tài sản khủng.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ không có gì đáng ngại vào đúng ngày 29/9. Đầu ngày sẽ gặp chút khó khăn, song chỉ cần người tuổi này cần tập trung cao độ thì sẽ không có gì quá lớn lao. Những khoản thu đều đặn từ công việc chính cùng với việc làm thêm bên ngoài là lý do mà con giáp này không chịu nhiều áp lực tài chính như trước kia.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ chẳng đáng lo. Cả hai đều có những công việc riêng cần giải quyết nên ít có thời gian ở cạnh nhau. Thế nhưng, bạn chỉ cần dành sự quan tâm qua một cuộc gọi, tin nhắn sẽ khiến đối phương hạnh phúc. 

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, ôm trọn khối tài sản khủng - Ảnh 1
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ không có gì đáng ngại vào đúng ngày 29/9 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối ổn thoả trong ngày thứ Sáu này. Sự thông minh, nhanh trí giúp con giáp này dễ dàng vượt qua trở ngại và thách thức. Vận may quý nhân nâng đỡ bản mệnh khá nhiều, giúp con giáp này dễ dàng tìm thấy cơ hội kiếm tiền cho mình. Bản mệnh có năng lực, có ý tưởng nhưng lại thiếu thời cơ, đây là điều mà quý nhân trao cho. Do vậy, con giáp này có thể tranh thủ thời cơ đưa ra quyết định đầu tư, làm ăn.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào. Tam Hợp giúp sức nên con giáp này có góc nhìn khác, ấm áp hơn trong chuyện tình cảm. Các cặp đôi lên kế hoạch cho một chuyến đi xa để hâm nóng tình cảm.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, ôm trọn khối tài sản khủng - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tương đối ổn thoả trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông rực rỡ. Các kế hoạch của người tuổi Dậu có bước tiến đáng kể nhờ sự giúp sức của quý nhân. Bản mệnh hoàn toàn có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nhờ sự tự tin, bản lĩnh của mình. Bạn cũng thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Do đó, bạn hãy nắm bắt cơ hội của mình và thành quả đạt được sẽ vô cùng rực rỡ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên trọn vẹn hạnh phúc. Tam Hợp xuất hiện đem tới một ngày lãng mạn và tràn ngập tình yêu cho con giáp này. Các cặp đôi có được một ngày hẹn hò trọn vẹn và đong đầy cảm xúc.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 29/9/2023, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, ôm trọn khối tài sản khủng - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra hanh thông rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau hôm nay, thứ Tư 27/9/2023, 3 con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền vào nhà đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Tư 27/9/2023, 3 con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền vào nhà đếm không xuể

3 con giáp sau như 'chuột sa chĩnh gạo', sự nghiệp thăng hoa, tiền vào nhà đếm không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi hằng ngày tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai tử vi thứ sáu tử vi ngày 29/9/2023

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn