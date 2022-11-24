Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 12:55

Thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh vào đúng ngày mai. Bản mệnh có suy nghĩ khá đơn giản nên dễ bị người khác lợi dụng, do vậy, bạn đừng tỏ ra quá thân thiện và hãy phớt lờ những người không thân thiết. Về mặt tài vận, người tuổi Mão chi tiêu tốn kém. Tử vi khuyên bạn nên chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày, tránh rơi vào cảnh bị cháy túi.

Hơn nữa, tình duyên của con giáp xui xẻo này ảm đạm buồn tẻ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy xảy ra tranh cãi gay gắt, chẳng ai chịu thua ai. Nếu không ai xuống nước làm hòa, e rằng mối quan hệ này sớm muộn cũng tan vỡ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn bất ổn và không thuận lợi. Tỉ Kiên xuất hiện khiến bản mệnh vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi khuyên bạn nên hết sức bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bạn mệnh còn sẽ gặp khó khăn về tiền của do có sự xuất hiện của Thất Sát Tinh.

Vận tình duyên của người tuổi Tỵ cũng gặp nhiều áp lực. Các cặp vợ chồng có những dấu hiệu hiệu rạn nứt, tình cảm đôi bên đang dần phai nhạt. Tử vi dự đoán sẽ có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này, càng làm cho cuộc sống hôn nhân ngày càng thêm gay gắt.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa - Ảnh 2
Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn bất ổn và không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Hung tinh tương xung gây ra ít nhiều cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi kết hợp với người khác. Những ý kiến bất đồng cần được thống nhất, ít nhất là thông qua một cuộc nói chuyện rõ ràng. Bản mệnh cũng nên phát huy năng lực làm việc để củng cố vận tiền tài của mình. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp đủ sóng gió. Kim – Mộc xung khắc báo hiệu về những trắc trở, mâu thuẫn lên lứa đôi. Tình yêu thiếu niềm tin lâu dần trở nên lạnh nhạt, xa cách và khó hàn gắn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào ngày 24/11, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối

Trúng số độc đắc vào ngày 24/11, Thần Tài 'trải chiếu lộc, 3 con giáp tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tìm thấy rương vàng, tiền bạc ngập két, tình duyên đưa lối vào ngày 24/11.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp xui xẻo con giáp 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ sáu tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông