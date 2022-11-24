Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa

Thứ Sáu 25/11/2022, Hung Tinh theo sát, 3 con giáp công việc bất lợi, tiền bạc khốn khó, có điềm báo tiểu nhân cần tránh xa.

Tuổi Mão Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh vào đúng ngày mai. Bản mệnh có suy nghĩ khá đơn giản nên dễ bị người khác lợi dụng, do vậy, bạn đừng tỏ ra quá thân thiện và hãy phớt lờ những người không thân thiết. Về mặt tài vận, người tuổi Mão chi tiêu tốn kém. Tử vi khuyên bạn nên chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày, tránh rơi vào cảnh bị cháy túi. Hơn nữa, tình duyên của con giáp xui xẻo này ảm đạm buồn tẻ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy xảy ra tranh cãi gay gắt, chẳng ai chịu thua ai. Nếu không ai xuống nước làm hòa, e rằng mối quan hệ này sớm muộn cũng tan vỡ.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra có mối hung hiểm xung quanh vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn bất ổn và không thuận lợi. Tỉ Kiên xuất hiện khiến bản mệnh vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Tử vi khuyên bạn nên hết sức bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bạn mệnh còn sẽ gặp khó khăn về tiền của do có sự xuất hiện của Thất Sát Tinh. Vận tình duyên của người tuổi Tỵ cũng gặp nhiều áp lực. Các cặp vợ chồng có những dấu hiệu hiệu rạn nứt, tình cảm đôi bên đang dần phai nhạt. Tử vi dự đoán sẽ có người thứ ba chen chân vào mối quan hệ này, càng làm cho cuộc sống hôn nhân ngày càng thêm gay gắt.

Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra khó khăn bất ổn và không thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này. Hung tinh tương xung gây ra ít nhiều cản trở cho người tuổi này trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi kết hợp với người khác. Những ý kiến bất đồng cần được thống nhất, ít nhất là thông qua một cuộc nói chuyện rõ ràng. Bản mệnh cũng nên phát huy năng lực làm việc để củng cố vận tiền tài của mình. Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ gặp đủ sóng gió. Kim – Mộc xung khắc báo hiệu về những trắc trở, mâu thuẫn lên lứa đôi. Tình yêu thiếu niềm tin lâu dần trở nên lạnh nhạt, xa cách và khó hàn gắn. Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ liên tiếp gặp khó khăn và trắc trở trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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