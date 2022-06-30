Đúng ngày mai, Thứ Sáu 1/7/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vận rủi đeo bám, tiêu tiền như nước, trăm đường trắc trở

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 11:55

Thứ Sáu 1/7/2022, 3 con giáp vận rủi đeo bám, tiêu tiền như nước, trăm đường trắc trở.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, Thương Quan khiến cho công việc của con giáp tuổi Mão có thể bị đình trệ vô thời hạn. Nếu bạn cứ ngồi đó chờ đợi thì sẽ chẳng có ai giúp bạn đâu, bạn nên là người tự tìm ra giải pháp để cứu lấy mình lúc này. Ngũ hành xung khắc cho thấy một số quan điểm bất đồng khiến con giáp xui xẻo này đi vào chỗ bế tắc. 

Mộc khí vượng dự báo tình cảm của bản mệnh có thể bị lao đao, khó kiểm soát được tình hình khi bạn không giữ vững được tinh thần, bị cảm xúc điều khiển. Bạn nên biết lắng nghe đối phương để hiểu và thông cảm cho những hành động của họ.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 1/7/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vận rủi đeo bám, tiêu tiền như nước, trăm đường trắc trở - Ảnh 1
Ccông việc của con giáp tuổi Mão có thể bị đình trệ vô thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan được xem là hung thần, điềm báo có tai họa ghé thăm người tuổi Thân vào đúng ngày mai, thậm chí sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều gì đó mà bạn không hề làm, hoặc chưa từng xảy ra, liên quan đến mối quan hệ nào đó nơi gia đình hoặc công sở. Đừng để những cảm giác day dứt, trăn trở khiến cho bạn có một ngày mất vui nhé.

Chưa kể, mối quan hệ giữa con giáp tuổi Thân và một người nào đó sẽ trở nên căng thẳng hơn, "sức nóng" giữa bạn và người đó sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, bạn cần phải cố gắng kiểm soát điều này, thông qua việc hành xử một cách bản lĩnh và điềm đạm.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 1/7/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vận rủi đeo bám, tiêu tiền như nước, trăm đường trắc trở - Ảnh 2
Thương Quan được xem là hung thần, điềm báo có tai họa ghé thăm người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thiên Quan điềm báo những gì diễn ra ngày mai dường như không đúng ý của người tuổi Hợi một chút nào, nhất là khi các chi tiết nhỏ nhặt làm cho bạn không khỏi đau đầu. Tuy nhiên nếu bạn nhìn nhận mọi việc một cách tích cực hơn thì những rắc rối này cũng sẽ sớm đi qua mà thôi. Do đó, bạn hãy cố gắng để đừng quá tập trung vào những tiểu tiết nhé.

Ngũ hành tương khắc nhắc nhở bản mệnh phải thận trọng xung quanh vấn đề tài chính ngày hôm nay. Bạn có thể mong muốn mua sắm, chiều chuộng bản thân một chút, nhưng nên giới hạn mức độ chi tiêu cho phù hợp, chớ phung phí rồi hối hận.

Đúng ngày mai, Thứ Sáu 1/7/2022, sao quả tạ rơi trúng đầu, 3 con giáp vận rủi đeo bám, tiêu tiền như nước, trăm đường trắc trở - Ảnh 3
Thiên Quan điềm báo những gì diễn ra ngày mai dường như không đúng ý của người tuổi Hợi một chút nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

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