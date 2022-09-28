Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 29/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 06:55

Bước sang ngày mai, Thứ Năm ngày 29/9/2022, 3 con giáp may mắn sau đây đảm bảo cả đời phú quý tài lộc, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Tuổi Sửu

Đường sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày. Bạn được cấp trên đánh giá cao về tinh thần làm việc hăng say, nói được làm được trong thời gian gần đây. Sửu là con giáp uy tín trong việc làm và hành động nhưng cần giảm bớt sự cứng nhắc mới thăng tiến nhanh được.

Mặt tiền bạc may mắn nhờ Tam Hợp cục soi chiếu nên tài lộc đổ về nhiều hơn mọi ngày. Thu nhập của bản mệnh khá ổn định, có đồng ra đồng vào, không bị bế tắc. Người tuổi này luôn tâm niệm không dựa dẫm vào ai hết nên lúc nào cũng tự lực cánh sinh, cật lực kiếm tiền, có máu kinh doanh. Tình cảm đi lên nhờ Hỏa sinh Thổ. Rất có thể bản mệnh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình trong ngày, bằng chính sức hút của mình bạn đã khiến không ít người phải đắm say. Người có gia đình biết quan tâm nội ngoại nhiều hơn, cách sống của bạn khiến mọi người phải nể.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 29/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 1
Đường sự nghiệp của tuổi Sửu may mắn được Thiên Ấn chiếu cố nên cũng đỡ áp lực hơn mọi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi được Thiên Ấn nâng đỡ nên thời gian tới con giáp này không lo bị lép vế hay bị ức hiếp khi đi làm. Bạn cứ mạnh dạn thể hiện quan điểm và tài năng của mình, nhất định sẽ được mọi người công nhận. Người có công thì trời không bao giờ phụ lòng.

Vận tiền tài may mắn được Tam Hội cục chiếu cố nên tuổi này không phải lo chuyện tiền bạc. Nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé. Đường tình cảm nhờ Hỏa Thổ tương sinh nên con giáp này được khá nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng là con giáp đáng tin cậy, biết giữ chữ tín, nói được làm được nên quý nhân cứ tự tìm đến mà thôi. Mùi không thích kiểu ba hoa, nói phét nên bạn được rất nhiều người tín nhiệm.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 29/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 2
Công việc của tuổi Mùi được Thiên Ấn nâng đỡ nên thời gian tới con giáp này không lo bị lép vế hay bị ức hiếp khi đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày Thứ Năm 29/9 này, Thiên Tài trợ mệnh nói rằng tuổi Mão đi làm thêm hoặc có nghề phụ sẽ may mắn. Bạn sẽ có cơ hội thăng tiến, nhận được nhiều lời khen ngợi từ đồng nghiệp nhờ tinh thần năng nổ, nhạy bén, sắp tới mà có bầu cử thì bạn sẽ là người gặp may.

Tài lộc tăng trưởng rõ rệt hơn mọi ngày. Dù đây là ngày cuối tuần nhưng Mão vẫn kiếm tiền đều đều, không hề lười biếng, miễn có tiền thì bạn sẽ cày cuốc cật lực. Hỏa Mộc tương sinh giúp vận tình cảm của con giáp này tăng lên rõ rệt. Nay nếu nhận được lời giới thiệu từ những người quen thân thiết thì đừng từ chối, biết đâu bạn sẽ tìm thấy người sẽ cùng đi với mình suốt chặng đường còn lại. Người nào có hẹn với bạn thì nên đi sớm kẻo bạn bè phải chờ lâu.

Đúng ngày mai, Thứ Năm ngày 29/9/2022: Tam hợp thúc đẩy, 3 con giáp mở cửa nghênh đón Thần Tài, công danh vang dội, đảm bảo giàu sang - Ảnh 3
Trong ngày Thứ Năm 29/9 này, Thiên Tài trợ mệnh nói rằng tuổi Mão đi làm thêm hoặc có nghề phụ sẽ may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ

Vận may chất chồng vào đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sang nhất xóm, giàu nhất làng, tha hồ gánh tiền bạc tỷ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, đầu tháng 9 âm lịch, công việc của những con giáp này rất xuôi thuận, thu về bộn tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đúng ngày mai Tử vi thứ Năm Tử vi ngày 29/9/2022 tử vi thứ Năm ngày 29/9/2022 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp