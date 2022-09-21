Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, Lục Hợp che chở, 3 con giáp nhận tiền hậu hĩnh, trúng số đổi đời, số đỏ cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 06:52

Một số con giáp này trong ngày thứ Năm 22/9 sẽ có cơ hội gặp quý nhân, nhận sự giúp đỡ quý báu để có cơ hội thăng tiến trong công việc, tài lộc ngày càng vượng phát.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 22/9/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý cảm thấy rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bạn cảm thấy mình cần phải tiếp tục tích lũy thêm kiến thức để luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Ngoài ra, bạn còn nhận rõ được điểm mạnh của mình ở đâu và luôn tìm cách phát huy điểm mạnh đó. Bạn tin rằng đến một ngày nào đó, mọi người sẽ nhận ra tài năng của mình, từ đó con đường tương lai sẽ mở rộng với bạn. Tuy nhiên, Thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, Lục Hợp che chở, 3 con giáp nhận tiền hậu hĩnh, trúng số đổi đời, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 22/9/2022 của 12 con giáp, nhờ có Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Tý cảm thấy rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thực Thần chỉ lối, người tuổi Ngọ làm công việc tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh trong ngày hôm nay. Bạn làm việc luôn giữ chữ tín nên nhận được sự tin tưởng của đối tác và ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng sẽ nhận được một khoản lợi nhuận kha khá. Hướng đi từ trước đó của bạn là hoàn toàn đúng đắn, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào những quyết định của bản thân và làm những điều mình cho là đúng. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Mãn là ngày nên cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì vậy, nếu có dự định làm những việc đó trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên bắt tay thực hiện ngay, như vậy sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, Lục Hợp che chở, 3 con giáp nhận tiền hậu hĩnh, trúng số đổi đời, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 2
Thực Thần chỉ lối, người tuổi Ngọ làm công việc tự do có thể nhận được khoản tiền thù lao hậu hĩnh trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi. Bản mệnh được giúp đỡ khá nhiều trong chuyện làm ăn, hợp tác với những đối tác và khách hàng rất đáng tin cậy. Cũng bởi trước đó bạn rất chú trọng xây dựng mối quan hệ nên giờ là lúc thu về thành quả.

Song về phần công việc có thể gặp chút khó khăn, con giáp này dễ dao động và lung lay trước quá nhiều ý kiến khác nhau. Mặc dù bạn hiểu rõ điều mình làm và quyết tâm rất lớn nhưng vì thiếu kiên định nên khó lòng tập trung tiến về phía trước, cũng tốn nhiều thời gian hơn dự định. Hỏa sinh Thổ nên vận trình tình cảm của con giáp này đang tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn cơ hội để có được hạnh phúc, được yêu thương mà không cần phải ghen tị với các cặp đôi khác nữa.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 22/9/2022, Lục Hợp che chở, 3 con giáp nhận tiền hậu hĩnh, trúng số đổi đời, số đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh 3
Thiên Tài nhập cục cho thấy hôm nay là ngày may mắn về phương diện tài chính với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Lộc phát triền miên kể từ ngày 20/9/2022, 3 con giáp 'có công mài sắt, có ngày nên kim', giàu có bất ngờ, tiền tài như núi

Lộc phát triền miên kể từ ngày 20/9/2022, 3 con giáp 'có công mài sắt, có ngày nên kim', giàu có bất ngờ, tiền tài như núi

Tử vi học có nói, bắt đầu từ ngày 20/9/2022 là thời điểm 3 con giáp này vực dậy, trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

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