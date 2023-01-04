Đúng ngày mai, thứ Năm 5/1/2023: Tai ương ập đến, vận đen bủa vây, 3 con giáp làm gì cũng đổ vỡ, tiểu nhân lăm le, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tuổi Tị

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Chính vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn chớ nên tin người quá dễ dàng.



Với người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin chứ đừng vội vàng nghe theo người khác. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần.

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Tuổi Thân

Khi đối diện với cục diện Tương Xung, người tuổi Thân chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bạn sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn đấy. Nếu suy nghĩ lạc quan, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.



Nếu không có cách giải quyết cụ thể, bạn có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh, chắc hẳn sẽ có người đưa ra được cho bạn lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bạn có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Kim khắc Mộc, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc hoặc con cái.