Đúng ngày mai, thứ Năm 5/1/2023: Tai ương ập đến, vận đen bủa vây, 3 con giáp làm gì cũng đổ vỡ, tiểu nhân lăm le, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 04/01/2023 06:54

Khó khăn đến không báo trước, 3 con giáp phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt và vượt qua nghịch cảnh.

Tuổi Tị

Người tuổi Tị phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại mang lại. Chính vì thế, trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức cẩn thận kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay, luôn lăm le tìm cách cướp công lao của mình. Thời điểm này, bạn chớ nên tin người quá dễ dàng.

Với người làm kinh tế, những sai lầm trước đó khiến bạn phải chịu một khoản thiệt hại đáng kể. Đây hẳn là bài học đắt giá để bạn không phạm phải trong tương lai. Hãy luôn xác thực thông tin chứ đừng vội vàng nghe theo người khác. Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/1/2023: Tai ương ập đến, vận đen bủa vây, 3 con giáp làm gì cũng đổ vỡ, tiểu nhân lăm le, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Khi đối diện với cục diện Tương Xung, người tuổi Thân chớ nên giữ những suy nghĩ tiêu cực. Chính sự chán nản của bạn sẽ khiến mọi việc trở nên khó giải quyết hơn đấy. Nếu suy nghĩ lạc quan, bạn có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Nếu không có cách giải quyết cụ thể, bạn có thể hỏi xin ý kiến của mọi người xung quanh, chắc hẳn sẽ có người đưa ra được cho bạn lời khuyên hữu ích. Hãy khiêm tốn lắng nghe người khác, bạn có thể rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Kim khắc Mộc, các cặp đôi có nguy cơ bất đồng ý kiến, rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc hoặc con cái.

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/1/2023: Tai ương ập đến, vận đen bủa vây, 3 con giáp làm gì cũng đổ vỡ, tiểu nhân lăm le, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Kiếp Tài ngăn trở, người tuổi Dậu thường xuyên khăng khăng với ý kiến của mình mà chẳng chịu lắng nghe ai. Thậm chí, dù có vướng phải sai lầm, bạn cũng không nhận ra và tiếp tục khiến mình sa vào vũng lầy. Thái độ kiêu ngạo sẽ còn khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối trong tương lai. Ngay từ bây giờ, hãy học cách quan sát và lắng nghe mọi người, hạ cái tôi xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thành là ngày tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Bạn nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp thì mới gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/1/2023: Tai ương ập đến, vận đen bủa vây, 3 con giáp làm gì cũng đổ vỡ, tiểu nhân lăm le, tiền bạc thiếu trước hụt sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, vận trình 3 con giáp mới sang trang mới, tài lộc bùng nổ như pháo hoa, đứng vững trên núi vàng

Đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, vận trình 3 con giáp mới sang trang mới, tài lộc bùng nổ như pháo hoa, đứng vững trên núi vàng

Tử vi có nói, đúng thứ Sáu ngày 30/12/2022, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện giúp gỡ để nổi bật trong công việc, từ đó tài vận cũng dồi dào.

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