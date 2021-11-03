Đúng ngày mai, thứ Năm 4/11/2021, 3 con giáp thông minh trời phú, vươn lên như 'phượng hoàng', dễ dàng thăng tiến, lương thưởng tăng vùn vụt

Đúng ngày mai, thứ Năm 4/11/2021, 3 con giáp may mắn lại thông minh, nhanh nhạy, vươn lên như 'phượng hoàng', dễ dàng thăng tiến, lương thưởng tăng vùn vụt.

Tuổi Sửu

Dưới sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Sửu dễ dàng tạo dựng được uy tín với mọi người. Bản mệnh có khả năng thuyết phục và lãnh đạo, nhờ thế mà bạn có thể đưa cả tập thể đi tới thành công. Nếu đang là nhân viên, bạn sẽ dễ dàng thăng tiến, lương thưởng tăng vùn vụt.

Còn nếu đã đứng ở vị thế lãnh đạo thì bản mệnh cần tiếp xúc với mọi người nhiều hơn. Hãy quan tâm hơn đến nhân viên để biết được điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người, từ đó phân công nhiệm vụ hợp lý với từng người.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thiên Tài nâng đỡ người tuổi Mùi, giúp bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ nghề tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự khích lệ mình bằng một món quà nào đó.

Một số người may mắn có thể phát tài nhanh chóng bằng những trò may rủi, nhưng tốt nhất là bạn không nên sống phụ thuộc hoặc lún quá sâu vào điều đó. Hãy nghiêm túc lao động, như thế bạn mới phát triển bền vững được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội nâng bước người tuổi Thân, để bạn có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Thậm chí, con giáp may mắn có thể gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn khoảng thời gian trước đó. Bạn có cơ hội được cấp trên trọng dụng và phân công giải quyết những nhiệm vụ quan trọng giúp phát huy năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhân tướng học chỉ rõ người có 3 nốt ruồi này trên mặt dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại Bên cạnh những nốt ruồi phúc tướng thì trên mặt có những nốt ruồi này còn dự báo điềm xui xẻo, tiểu nhân không ngừng rình mò tìm cơ hội hãm hại chúng ta nên biết mà đề phòng.

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