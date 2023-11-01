Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, 3 con giáp VẬN ĐỎ NHƯ SON được cả danh lẫn tiền đều giàu sang, phú quý

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, Tam Hội nâng bước, người tuổi Ngọ đã bắt đầu có những cái nhìn thực tế hơn về mọi việc. Bạn xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa vì cho rằng ai cũng có cái khó riêng của riêng mình nên bạn không bao giờ ép buộc người khác.

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Nếu tập thể xảy ra mâu thuẫn, bạn sẵn sàng là người bình tĩnh ngồi lại và trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp. Nhờ tinh thần hợp tác mà công việc tiến triển suôn sẻ hơn nhiều. Trong thời gian này, bạn có thể gặt hái được thành công cùng tập thể.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông minh, uyên bác và nhanh trí cho tuổi Tỵ. Ai đang theo đuổi con đường thi cử, học hành sẽ thuận lợi. Công việc có dấu hiệu bấp bênh, thiếu ổn định vì bạn chưa quyết đoán, đôi khi còn có tính ì ạch, chậm chạp, thiếu chí tiến thủ.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài vận tốt lên trông thấy nhờ Tam Hội cục chiếu cố. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài, được khách hàng ủng hộ. Một số người đang có ý định làm ăn thì nên nhờ đến sự trợ giúp của bạn bè, người thân, bạn sẽ được giúp đỡ.

Chuyện tình cảm lên hương nhờ Hỏa sinh Thổ. Khi con bị ai đó nói xấu sau lưng, đó là vì bạn đang hơn họ rất nhiều, nói xấu thường bắt nguồn từ tâm đố kỵ mà ra. Mọi khúc mắc với mọi người xung quanh thì ngày hôm nay sẽ được giải quyết.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/11/2023, tuổi Hợi có thể thoải mái nghỉ ngơi mà không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi, con giáp này cứ ở nhà và chờ tin tốt đi.

Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể tuổi Hợi ngày một tự tin hơn vào năng lực của chính mình. Bản mệnh chẳng hề ngần ngại khi được giao thêm những trọng trách mới, lúc nào con giáp này cũng sẵn sàng tinh thần làm việc và cống hiến hết mình.

Không những vậy, người tuổi Hợi còn có một hậu phương vững chắc, luôn mang lại cho con giáp này cảm giác ấm áp và cả những lời khuyên hữu ích nữa. Dù có mệt mỏi thế nào thì chỉ cần hai người được ở bên nhau mọi khó khăn hay hạnh phúc đều có nhau.

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