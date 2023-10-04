Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp ĐẠI THẮNG, phát tài phát lộc, cuộc sống giàu sang, đường công danh thênh thang

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 05:45

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, tài lộc dồi dào, cuộc sống giàu sang, đường công danh thênh thang. 

Con giáp tuổi Dần 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, may mắn cho Dần là công việc được Tam Hội cục chiếu cố nên làm việc gì hôm nay cũng suôn sẻ. Sống để vừa lòng tất cả đồng nghiệp thì khó lắm, bạn cứ làm tốt công việc của mình là được. Những người phải đi họp, đi công tác, gặp đối tác hôm nay khá may mắn như ý muốn. 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp ĐẠI THẮNG, phát tài phát lộc, cuộc sống giàu sang, đường công danh thênh thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc nhờ Chính Tài nâng đỡ nên con giáp này có thu nhập rất tốt. Dù thời gian vừa qua có nhiều biến cố xảy đến với bạn nhưng bạn vẫn giữ được sự ổn định. Bên cạnh bạn còn có công việc đồng hành, cứ chăm chỉ làm việc thì tiền bạc sẽ ập đến. Hai hành mộc tương hòa giúp đường tình cảm của bản mệnh đỡ u ám.

Dần là con giáp sống đơn giản, tình cảm, biết trước biết sau nên thấy người gặp nạn là hay giúp. Nếu muốn hâm nóng tình cảm đôi bên, tuổi này cũng có thể tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Ngọ có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính. Con giáp này nên đối mặt thay vì trốn tránh như trước đây, thậm chí với sự hỗ trợ của một người thân mà bản mệnh có thể thoát khỏi rắc rối hiện tại.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp ĐẠI THẮNG, phát tài phát lộc, cuộc sống giàu sang, đường công danh thênh thang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ có phần suy tư nhiều hơn. Những sự việc diễn ra khiến bản mệnh thấy khó hiểu. Mọi thứ xuất hiện như thể đã được số phận sắp đặt, không thể nào giải thích được. Những cuộc gặp gỡ, những nhiệm vụ phải làm trong ngày, những thông điệp nhận được... tất cả sẽ khiến bản mệnh phải đặt câu hỏi.

Trong ngày mới này, mối quan hệ nào đó khiến cho tuổi Ngọ cảm thấy mất an toàn, đẩy bản mệnh đi đến quyết định muốn dừng lại. Một tình bạn cần phải được xây dựng dựa trên sự tin tưởng từ hai phía, và khi bản mệnh không cảm thấy điều đó, việc chấm dứt là hợp lý.

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, Chính Tài hỗ trợ, người tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh của con giáp này đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 5/10/2023, 3 con giáp ĐẠI THẮNG, phát tài phát lộc, cuộc sống giàu sang, đường công danh thênh thang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trái ngược với tài chính, phương diện tình cảm của Dậu lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn phiền muộn. Kim – Mộc xung khắc, mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

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Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn Thần Tài gõ cửa vào đúng ngày mai, thứ 5 ngày 7/9/2023, tài vận hanh thông, thành công tìm đến… tiền bạc rủng rỉnh. 

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