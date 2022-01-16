Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 17/1/2022, vận trình lao dốc, 3 con giáp bị Hung Tinh chiếu mệnh, xui rủi bủa vây, cả công danh lẫn tài lộc đều gặp nhiều biến động

Tâm linh - Tử vi 16/01/2022 07:00

Tử vi ngày mới cho thấy, 3 con giáp xui xẻo sau đây vận trình ảm đạm, tiểu nhân đeo bám. Tài lộc không thông, có khả năng lâm vào nợ nần, thiếu hụt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vào thứ Hai vận trình ảm đạm, gặp nhiều xui rủi. Con giáp cho rằng mọi thứ đang chống lại mình khiến cho bạn cảm thấy bị bỏ rơi. Bên cạnh đó, những khó khăn trong công việc bất ngờ ập đến, Tý không kịp trở tay nên khả năng cao sẽ phải chịu tổn thất to lớn. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này là nên mạnh mẽ và lạc quan vượt qua nghịch cảnh.

Ngoài ra, tiền bạc có thể là nguyên nhân gây cản trở cuộc sống của bạn thời gian này. Hãy nâng cao khả năng kiếm tiền của mình bằng các cách thức khác nhau bạn nhé, đừng ngồi đó mà đổ tại số phận.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bị Hung Tính chiếu mệnh, người tuổi Tỵ vận mệnh tự phá hoại kế hoạch của mình. Công việc của Tỵ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí trong nhiều trường hợp còn có khả năng khuynh gia bại sản. Bởi vậy, bản mệnh chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, nếu như bạn không có được sự tự tin trong mọi công việc hằng ngày. Khi bạn biết mình cần phải làm gì thì bạn mới có thể có một ngày hiệu quả được.

Chuyện tình cảm của Tỵ không được quá xuôi thuận. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn và nửa kia liên tiếp xảy ra tranh cãi. Tỵ nên nhanh chóng giải quyết vấn đề này nếu không muốn mọi chuyện rơi vào bế tắc. Người độc thân vẫn chưa gặp được người như ý.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán, các mối quan hệ trong ngày thứ Hai của người tuổi Thân có thể khiến cho tinh thần bạn không được tốt, thậm chí khiến cho con giáp xui xẻo này không thể nào ngủ yên được. Tuy nhiên, con giáp có thể kết thúc sự căng thẳng này bằng chính sự rộng lượng và những lời nói ôn hòa đấy.

Thân bị tiểu nhân đeo bám, liên tiếp gặp xui. Những thành công trước đó của Thân khiến cho kẻ giang ghen ghét tìm cách phá hoại. Thân nên cẩn thận trong từng cử chỉ, tráng phô trương thân thế kẻo rước họa vào thân.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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