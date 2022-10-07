Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, vận đỏ tạm biệt, 3 con giáp tài lộc biến động, dễ hao tài tốn của, sự nghiệp cũng bấp bênh

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 05:50

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, 3 con giáp có vận trình ảm đạm, tiền vào cửa trước, bay mất cửa sau, khó dư dả.

Tuổi Thìn

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022 Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú. 

Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng.

Thổ khắc Thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn không nên nóng nảy mà cần lắng nghe đối phương giải thích. Đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, vận đỏ tạm biệt, 3 con giáp tài lộc biến động, dễ hao tài tốn của, sự nghiệp cũng bấp bênh - Ảnh 1
Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, Thổ khắc Thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa Thìn và nửa kia. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022 thấy người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại quá nóng nảy do chịu tác động của cục diện Tương Hại. Thậm chí, bạn sẵn sàng mâu thuẫn với người khác để bảo vệ điều mình cho là đúng. Điều đó khiến không khí làm việc trở nên căng thẳng. 
 
Con giáp này còn thường xuyên mất kiên nhẫn khi giải quyết các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Bạn cần chấn chỉnh tinh thần cho mình, nếu không, cấp trên không thể yên tâm giao trọng trách cho bạn, trao cho bạn cơ hội để thăng tiến.
 
Hỏa sinh Thổ, trong ngày, nếu có gì khúc mắc, bạn hãy hỏi những người thân lớn tuổi trong gia đình, bởi chắc chắn mọi người với vốn kinh nghiệm phong phú sẽ đưa cho bạn những gợi ý đáng giá, để bạn giải quyết khó khăn ở hiện tại.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, vận đỏ tạm biệt, 3 con giáp tài lộc biến động, dễ hao tài tốn của, sự nghiệp cũng bấp bênh - Ảnh 2
Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, Ngọ thường xuyên mất kiên nhẫn khi giải quyết các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người giở trò sau lưng mình.  

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, vận đỏ tạm biệt, 3 con giáp tài lộc biến động, dễ hao tài tốn của, sự nghiệp cũng bấp bênh - Ảnh 3
Tử vi đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 8/10/2022, cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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