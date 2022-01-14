Đúng ngày mai, thứ Bảy 15/1/2022, trời quang bỗng nổi mây mù, 3 con giáp bị sao quả tạ rơi trúng đầu, 'ba chân bống cẳng' giải quyết hậu họa khó lường

Tâm linh - Tử vi 14/01/2022 12:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ Bảy 15/1/2022, trời quang bỗng nổi mây mù, 3 con giáp xui đủ đường, đang yên lành bị vận đen đeo bám, làm gì cũng bất thành.

Tuổi Tý

Xem tử vi 12 con giáp, Tý Dậu Tương Phá khiến việc thuyết phục một ai đó trở thành thách thức của tuổi Tý ngày hôm nay. Có vẻ như đó là một đối thủ “khó nhằn”, khiến bạn gặp khó khăn trong việc chinh phục. Tâm lý bạn cũng vì thế mà có ảnh hưởng không ít trong ngày này đấ

Điều gì đó cuối cùng đã diễn ra theo cách mà con giáp tuổi Tý cũng không nghĩ tới dưới sức ảnh hưởng của Thiên Quan. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ cần mất thời gian để xác định xem điều gì thực sự đang diễn ra và các kế hoạch của bạn sẽ phải thay đổi như thế nào.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Một số rắc rối mà tuổi Ngọ đối mặt trong ngày xuất hiện Tỷ Kiên không chỉ là căng thẳng trong mối quan hệ mà còn là vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên điều này cũng đồng nghĩa với sự đầu tư tài chính, đòi hỏi bạn phải có sự nghiên cứu thật kỹ lưỡng.

Tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay không khả quan, có nhiều người tổng kết và nhận ra rằng trong năm qua không tích lũy được bao nhiêu. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi ngày Tết cận kề, bạn cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình bạn nhé.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp tuổi Mão nên lưu ý rằng hôm nay có Lục Xung nên trước khi dấn thân làm bất cứ việc gì, bạn nên có suy nghĩ đến tính hậu quả của vấn đề, và xem xét xem những hành động ấy sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người xung quanh bạn.

Tình hình sức khỏe có dấu hiệu giảm sút, một phần là vì thời gian này cuối năm với bao nhiêu kế hoạch chưa hoàn thành khiến bạn lo lắng, bận tâm khá nhiều. Việc bạn bị mất ngủ thường xuyên cũng là nguyên ngân gây ra bệnh tật trong thời gian này.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chính Ngọ ngày rằm tháng Chạp, Thần tài đội nón ra đi, vận hạn kéo về bủa vây 3 con giáp, thần khí suy giảm, sự nghiệp trượt dài chưa thấy điểm dừng

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