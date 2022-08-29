Đúng ngày mai, thứ Ba 30/8/2022, Hung Tinh chiếu mệnh khó thoát, 3 con giáp 'sa cơ lỡ vận', lành ít dữ nhiều, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp tình duyên đều bế tắc

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 11:51

Thứ Ba 30/8/2022, 3 con giáp "sa cơ lỡ vận", lành ít dữ nhiều, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp tình duyên đều bế tắc.

Tuổi Mão

Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Mão đều sẽ đi xuống thấy rõ rệt. Con đường công danh sự nghiệp của bạn đang ở trong thời điểm khá nhạy cảm, đôi khi là căng thẳng vì bất đồng quan điểm làm việc và mâu thuẫn nội bộ. Ở những thời điểm này, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới mong gặt hái được thành tựu xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp xui xẻo này sẽ chưa như mong muốn trong thời điểm này. Mối quan hệ tình cảm với nửa kia dễ gặp bất đồng, xung đột vì không tìm được tiếng nói chung. Tình cảm vợ chồng có nguy cơ rạn nứt vì người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn nhau.

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/8/2022, Hung Tinh chiếu mệnh khó thoát, 3 con giáp 'sa cơ lỡ vận', lành ít dữ nhiều, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp tình duyên đều bế tắc - Ảnh 1
Đúng ngày mai, mọi công việc của người tuổi Mão đều sẽ đi xuống thấy rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối vất vả vào ngày mai. Khối lượng công việc lớn cộng với áp lực dồn dập từ cấp trên dễ khiến bạn choáng ngợp và mất bình tĩnh. Điều bản mệnh cần làm lúc này chính là nỗ lực và gạt bỏ nỗi sợ hãi để thực hiện đam mê mà mình theo đuổi bấy lâu.

Vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có chút rắc rối và không được suôn sẻ. Việc thiếu khéo léo trong cách cư xử với người bạn đời của mình vô tình đẩy mối quan hệ ra xa. Bản mệnh nên hạn chế cái tôi, sự cố chấp để dung hòa với nửa kia.

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/8/2022, Hung Tinh chiếu mệnh khó thoát, 3 con giáp 'sa cơ lỡ vận', lành ít dữ nhiều, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp tình duyên đều bế tắc - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra tương đối vất vả vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không mấy dễ dàng vào ngày mai. Con giáp này sẽ phải tất tả chạy ngược chạy xuôi để xử lý các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn là mấy. Dù trong hoàn cảnh nào, bản mệnh cũng nên giữ vững tinh thần bất khuất và lập trường của mình.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang dần phai nhạt. Con giáp này đang dành phần lớn thời gian của mình cho công việc để rồi sau đó quên mất còn tình cảm cần phải chia sớt sự quan tâm. Người độc thân sẽ tạm thời không gặp được người có sở thích cùng mình để tiến tới xa hơn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 30/8/2022, Hung Tinh chiếu mệnh khó thoát, 3 con giáp 'sa cơ lỡ vận', lành ít dữ nhiều, tiền bạc hao hụt, sự nghiệp tình duyên đều bế tắc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ diễn ra không mấy dễ dàng vào ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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