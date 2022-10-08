Đúng ngày mai (Chủ nhật 9/10/2022), 3 con giáp gặp nhiều trở ngại, tài chính báo động xấu, tiểu nhân hãm hại, tình duyên rối bời

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 11:40

Hãy xem 3 con giáp nào xui xẻo vào ngày mai để biết cách phòng tránh những trở ngại không đáng có nhé!

Tuổi Tý

Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý gặp Thương Quan nên tinh thần làm việc sa sút, thiếu động lực để thực hiện ngay cả những nhiệm vụ thường ngày. Điều này khiến các kế hoạch khó hoàn thành đúng hạn, công việc ngày càng tồn đọng nhiều hơn, dự án cần giải quyết chất thành đống.

Ngày này không có tài tinh chiếu mệnh, nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính do đó con giáp này nên tập trung vào công việc của mình trước khi làm thêm những việc khác xung quanh. Nên nhớ thà làm một việc mà tốt còn hơn là ôm đồm quá nhiều cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Thủy sinh xuất cho Mộc báo hiệu chuyện tình cảm không được suôn sẻ cho lắm. Người độc thân muốn có được hạnh phúc thì cần nhiều dũng khí hơn để bày tỏ tình cảm với người mình thích. Đôi khi bạn cũng có cơ hội nhưng do sự rụt rè và nhút nhát nên lại bỏ lỡ.

Đúng ngày mai (Chủ nhật 9/10/2022), 3 con giáp gặp nhiều trở ngại, tài chính báo động xấu, tiểu nhân hãm hại, tình duyên rối bời - Ảnh 1
Tiếp nối tử vi Chủ nhật ngày 9/10/2022 của 12 con giáp, tuổi Tý gặp Thương Quan nên tinh thần làm việc sa sút, thiếu động lực để thực hiện ngay cả những nhiệm vụ thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc. Bạn được khuyên nên thận trọng với những suy nghĩ và hành động của mình. Dường như cách tư duy tiêu cực đang làm hại bạn và có thể sẽ phải lĩnh hậu quả đáng tiếc vào ngày chủ nhật này.

Hôm nay cũng không phải là ngày may mắn về tài lộc với Thìn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng và nhanh chóng, bạn nên cẩn thận với cách tiêu xài hiện tại. Hãy cân nhắc khả năng chi trả của mình trước khi vung tiền mua món đồ xa xỉ nào đó chỉ để thỏa mãn ham muốn nhất thời rồi sau đó mang thân nợ nần. Ngày Thủy – Thổ xung khắc, con giáp này có thể sẽ gặp phải những khúc mắc trong chuyện tình cảm của mình. Giữa hai người có một rào cản lớn là vì cái tôi cá nhân quá lớn, không còn sự chia sẻ và cảm thông như trước nên tình yêu dần phai nhạt là điều tất yếu.

Đúng ngày mai (Chủ nhật 9/10/2022), 3 con giáp gặp nhiều trở ngại, tài chính báo động xấu, tiểu nhân hãm hại, tình duyên rối bời - Ảnh 2
Tuổi Thìn trong ngày Thương Quan nhập cục có thể gặp trở ngại trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp Hại Thái Tuế nên áp lực đặt lên vai bạn ngày càng cao. Trong công việc, đây là lúc bạn nên nghiêm túc xem xét các kế hoạch của mình và đánh giá mức độ khả thi tới đâu. Đừng mãi mù quáng chạy theo những điều không phù hợp với thực tế kẻo tốn công tốn sức mà chẳng được gì.

Trong ngày, những giao dịch tài chính đòi hỏi tuổi này phải chuẩn bị thật kĩ cũng như thật kiên nhẫn. Nếu bạn hành động hấp tấp thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề. Khi đó mất tiền mất của là điều khó tránh, cảm giác dằn vặt và tự trách khiến bạn suy nghĩ rất tiêu cực. Về mặt tình cảm, Kim sinh xuất cho Thủy gây ra một vài rắc rối trong chuyện tình cảm của con giáp này. Bạn và người ấy bất đồng ý kiến trong chuyện định hướng tương lai, ai cũng muốn người kia làm theo ý mình mà không có sự trao đổi và chia sẻ với nhau.

Đúng ngày mai (Chủ nhật 9/10/2022), 3 con giáp gặp nhiều trở ngại, tài chính báo động xấu, tiểu nhân hãm hại, tình duyên rối bời - Ảnh 3
Người tuổi Thân gặp Hại Thái Tuế nên áp lực đặt lên vai bạn ngày càng cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Xem tử vi để biết 3 con giáp nào xui xẻo vào ngày mai để có kế hoạch làm mọi việc suôn sẻ hơn nhé!

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