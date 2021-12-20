Đúng ngày mai 21/12/2021, tài vận khởi sắc, 3 con giáp này “trúng mánh lớn”, được tăng lương, thu về tài lộc

Tình duyên của tuổi Tý khởi sắc, bạn sẽ gặp được ý trung nhân trong ngày thứ Ba. Tuy nhiên, công việc lại giảm sút. Vì lý do nào đó mà sếp nghi ngờ năng lực của bạn. Đừng vội vàng quyết định điều gì nếu bạn chưa chắc chắc. Điều đó có thể ảnh hưởng đến những đồng nghiệp của mình. Tài vận của tuổi Tý cũng không ổn, con giáp này bị lừa tiền nhưng bạn không nhận ra điều đó. Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Tình duyên cần thận trọng, đừng vội vàng trong việc đưa ra quyết định liên quan đến chuyện cưới xin. Hãy luôn trân trọng những điều đang có nhưng đừng cố gắng giữ bằng một quyết định vội vàng. Tài vận của tuổi Sửu hôm nay không tốt, cơ hội kiếm tiền không mang lại giá trị. Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tình duyên khởi sắc, bạn và người ấy yêu thương mặn nồng. Công việc: Trong công việc tuổi Dần sẽ có những đề xuất mới nhưng cũng không mang lại thuận lợi như thời gian trước. Tài vận của con giáp này trong ngày cũng bị giảm sút, tiêu quá nhiều tiền vào chuyện ăn uống. Ham vui nên phải chi quá nhiều. Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Tuổi Mão

Tình duyên của tuổi Mão khá ổn trong ngày thứ Ba. Nếu đã có người thương, hãy mạnh dạn tỏ tình với người ấy. Công việc, tuổi Mão có một ngày không tốt, gặp rắc rối trong giải quyết công việc. Tuy nhiên, tài vận con giáp này khởi sắc, những khoản đầu tư bên ngoài mang lại giá trị cao, có khả năng trúng mánh lớn từ bất động sản. Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tình duyên của tuổi Thìn vướng vào chuyện tình cảm của một cặp đôi nào đó và bị hiểu nhầm là người thứ ba. Công việc của tuổi Thìn không tốt. Nếu bạn không nói ra những điều uất ức của mình thì sẽ tiếp tục phải chịu đấy nhé. Tài vận cũng ở mức trung bình, các khoản đầu tư không có tín hiệu tích cực. Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Tuổi Tỵ

Tình cảm tuổi Tỵ không khởi sắc, bạn chẳng muốn gặp ai, đặc biệt là người khác giới. Tuy nhiên, công việc lại rất khởi sắc. Tuổi Tỵ hăng say, hào hứng và học được nhiều điều. Tài vận của tuổi Tỵ ngày thứ Ba cũng rất tốt, bạn sẽ được tăng lương. Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Tuổi Ngọ

Tình duyên giảm sút, hãy án binh bất động trong ngày này để không gây hoạ bạn nhé. Công việc trong ngày thứ Ba của tuổi Ngọ khởi sắc, có được sự giúp đỡ của gia đình nên cũng không phải lo lắng điều gì. Tài vận của tuổi Ngọ cũng rất tốt, bạn được coi là khách quý. Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Tuổi Mùi

Tình duyên của tuổi Mùi rất tốt, hãy dành thời gian bên người ấy nhé. Tuy nhiên, công việc lại không tốt, trong ngày bản mệnh không nên để cấp trên thất vọng vì những hoạt động cũ không được triển khai . Trong chuyện tiền bạc tuổi Mùi cũng dễ dàng được hơn thời gian trước. Giờ tốt trong ngày: 10h - 12h

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tình duyên có điều bất ổn, hãy cẩn thận. Công việc suôn sẻ, tuy nhiên, con giáp này không nên nói quá nhiều đến vấn đề thu nhập với đồng nghiệp. Họ có thể không kín miệng đâu. Tài lộc sa sút, bị bạn bè lừa tiền.

Tuổi Dậu

Vì tình chiếm hữu mà tuổi Dậu khiến người ấy tổn thương. Sự ích kỷ khiến 2 bạn trở nên xa nhau. Công việc tốt, những rắc rối phát sinh trước đó được xử lý ổn thỏa. Tài lộc, lời khuyên là đừng vì ham tiền mà quên đi những thứ quan trọng khác.Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Tuổi Tuất

Tình duyên khởi sắc, một buổi tối lãng mạn bên ánh nến sẽ thắt chặt yêu thương. Công việc, trong ngày tuổi Tuất gặp nhiều may mắn hơn vì đã có Thiên Quan hỗ trợ. Tài vận khởi sắc, bạn sẽ có nguồn thu từ những khoản đầu tư, tuy nhiên, không nên tiêu tiền linh tinh vì sắp tới bạn sẽ có khoản chi lớn. Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi dù không muốn thì cũng phải chấp nhận được việc mình bị chính người đầu ấp tay gối lừa dối. Vì vậy, hãy cẩn thận nhé. Công việc khởi sắc và bạn kiểm soát được mọi thứ. Tài vận sa sút, mệnh chủ phải gồng gánh chi tiêu trong gia đình nên rất áp lực. Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm