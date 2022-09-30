Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 (1/10), trời ban điềm lành, 3 con giáp của cải bạt ngàn, tiền xài dư dả, ẵm trọn vinh hoa - phú quý

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 08:22

Ngay ngày 1/10 dương lịch, quả thật nếu xếp 3 con giáp này ở vị trí may mắn thứ hai thì không ai dám tranh đứng nhất.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tính cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Sửu luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ. Đa số tuổi Sửu đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sang ngày 1/10 dương lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời. Nếu biết nắm bắt, cuộc sống của tuổi Sửu thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối năm chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 (1/10), trời ban điềm lành, 3 con giáp của cải bạt ngàn, tiền xài dư dả, ẵm trọn vinh hoa - phú quý - Ảnh 1
Sang ngày 1/10 dương lịch, con giáp tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn rất coi trọng sự nghiệp. Họ mong rằng mình có thể đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, đồng thời kiếm được thật nhiều tiền giúp cải thiện đời sống của chính bản thân mình và những người thân yêu. Chính vì vậy, trong công việc, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội thể hiện bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.

Ngày đầu tiên của tháng 10 là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bản mệnh gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài này ngày càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 (1/10), trời ban điềm lành, 3 con giáp của cải bạt ngàn, tiền xài dư dả, ẵm trọn vinh hoa - phú quý - Ảnh 2
Ngày đầu tiên của tháng 10 là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi Ngọ. Bản mệnh gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời niên thiếu của người tuổi Dậu cũng đầy khó khăn, vất vả và không được người thân trợ giúp về khoản tiền bạc. Nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, cộng thêm trí tuệ thông minh, nhạy bén và lối sống lạc quan, có hoài bão, họ đã tự tạo dựng cuộc sống giàu sang, phú quý cho bản thân từ đôi bàn tay trắng.

Đặc biệt, trong ngày 1/10, họ sẽ phất lên làm giàu, cuộc sống sung túc, được cả danh và lợi. Họ thường chủ động lập kế hoạch rõ ràng và cố gắng đến sức lực để đạt được mục tiêu đã đề ra. Những khó khăn của Dậu trước đây đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng ngày đầu tiên của tháng 10 (1/10), trời ban điềm lành, 3 con giáp của cải bạt ngàn, tiền xài dư dả, ẵm trọn vinh hoa - phú quý - Ảnh 3
Đặc biệt, trong ngày 1/10, họ sẽ phất lên làm giàu, cuộc sống sung túc, được cả danh và lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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