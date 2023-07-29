Đúng ngày cuối tuần (30/7/2023), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 08:55

3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số vào đúng ngày Chủ Nhật.

Tuổi Dần

Tam Hợp quý nhân che chở giúp người tuổi Dần có thể rút ngắn được khoảng cách chạm tay tới mục tiêu. Nhờ sự thông minh và khôn khéo mà dường như không có gì có thể làm khó được bản mệnh.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tươi sáng hài hòa. Bản mệnh và nửa kia đang trải qua khoảng thời gian thực sự bình yên bên nhau. Người độc thân có thể sớm tìm được người thương nhờ sự chủ động, chân tình của mình.

Đúng ngày cuối tuần (30/7/2023), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có thể gặp được những sự may mắn nhất định về tiền bạc. Các khoản chi tiêu đều đang trong tầm kiểm soát và kế hoạch của con giáp này. Liên quan đến vấn đề đầu tư và hợp tác kinh doanh, bản mệnh sẽ một vài cơ hội đầu tư sinh lời, hãy nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Ngoài ra, về chuyện tình cảm của bạn, các cặp đôi có được khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn. Người độc thân cũng mau chóng tìm được ý trung nhân nhờ sự cởi mở, chân thành của mình.

Đúng ngày cuối tuần (30/7/2023), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Công việc của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi đồng đều vào đúng 12 giờ ngày 19/8. Tử vi dự đoán may mắn ngập tràn và đây là ngày hoàn toàn có lợi dành cho con giáp này. Nếu có thể giữ tốt phong độ này, bạn hứa hẹn sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới.

Bên cạnh đó, người tuổi Hợi sẽ đón nhiều tin vui trong thời điểm tới. Đào hoa vượng dự báo người độc thân có thể đón nhận tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Bản mệnh nhận được lời tỏ tình từ chính người mà mình thầm thương bấy lâu.

 

Đúng ngày cuối tuần (30/7/2023), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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