Đúng ngày 2/9 có 3 con giáp hưởng lộc lớn, tiền bạc đều rủng rỉnh, bất ngờ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 18:43

Tử vi thứ 6 ngày 2/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Thiên Tài trợ lực cho 3 con giáp này có đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước trong thời gian tới.

Tuổi Tý

Tử vi thứ 6 ngày 2/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Kiếp Tài là nguyên nhân chính khiến cho người tuổi Tý vướng phải nhiều rắc rối. Bản mệnh phải chuẩn bị tinh thần đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp hoặc bạn bè. Hãy giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ ngả nghiêng theo lời kẻ xấu.

Nếu bạn là người giữ vị thế cao nhưng phải nhận lời bàn ra tán vào từ cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy nghiêm túc kiểm điểm bản thân để xem mình có cần thay đổi ở đâu hay không.

Đúng ngày 2/9 có 3 con giáp hưởng lộc lớn, tiền bạc đều rủng rỉnh, bất ngờ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có tính tình dễ gần, tốt bục, dám nghĩ dám làm. Con giáp này có cả IQ lẫn EQ cao nên làm gì cũng dễ thành công, có thành tựu đáng nể.

Trong các muối quan hệ xã hội, tuổi Ngọ cũng luôn được mọi người yêu quý, trân trọng.

Bước vào ngày thứ 2 của tháng 9, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng. 

Đúng ngày 2/9 có 3 con giáp hưởng lộc lớn, tiền bạc đều rủng rỉnh, bất ngờ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi thứ 6 ngày 2/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Thiên Tài trợ lực, người tuổi Mùi có đường tài lộc dồi dào, kiếm tiền như nước. Bạn cũng là người chi tiêu rộng rãi nên kiếm nhiều tiêu nhiều, không hề tiết kiệm đến mức thắt lưng buộc bụng nhưng vẫn chi tiêu khá hợp lý. Có thể nói tài khí dư dả là nhờ công sức chăm chỉ nỗ lực của bạn.

Thời điểm này, công việc của những chú Dê cũng diễn tiến thuận lợi, bản mệnh có thể hăng hái nhận những công việc khó, có tính chất thử thách cao để khẳng định năng lực của bản thân. Tuy sẽ có một số lúc vất vả nhưng lại là dịp để bạn phát huy tối đa khả năng cũng như giành được sự chú ý từ cấp trên, mở đường cho sự nghiệp tiến lên.

Đúng ngày 2/9 có 3 con giáp hưởng lộc lớn, tiền bạc đều rủng rỉnh, bất ngờ nhận được phần tiền thưởng, tiền lãi xứng đáng với công sức lao động - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tháng 9: 3 con giáp đón lộc sang giàu, làm ăn phát đạt tiền nhiều không đếm xuể, cuộc sống vô cùng lên hương

Tử vi tháng 9: 3 con giáp đón lộc sang giàu, làm ăn phát đạt tiền nhiều không đếm xuể, cuộc sống vô cùng lên hương

Tử vi tháng 9 của 12 con giáp: 3 con giáp tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống vô cùng lên hương, phúc khí dồi dào, hứa hẹn sẽ thoát khỏi vận rủi, kém may mắn trong sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có 3 con giáp may mắn 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 31 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục