Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 10:19

Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch được dự đoán là thời điểm nở hoa của 3 con giáp này bởi luôn có quý nhân phù trợ, Thần Tài theo gót.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người lạc quan, vui vẻ, khả năng thuyết trình giỏi và giao tiếp tốt. Trong cuộc sống, họ có rất nhiều bạn bè, nổi tiếng và rất có duyên kiếm tiền bằng cách kết nối các mối quan hệ. 

Tử vi học dự báo, đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch là thời kỳ bội thu của người tuổi Mão. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Thài Tài mà sự giàu có tăng lên mạnh mẽ. Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão sẽ có thể tận hưởng cuộc sống sung túc không ai sánh bằng.

Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tài năng, thông minh, trí tò mò cao và có khát khao khám phá mạnh mẽ. Họ luôn ý thức đổi mới, làm mọi việc có tổ chức và tận dụng cơ hội kiếm tiền một cách thông minh. Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, Tỵ sẽ được Thần Tài nghênh đón, thành công mọi mặt từ công danh, sự nghiệp cho đến cuộc sống.

Lưu ý là tuổi Tỵ nên đề phòng những kẻ xấu hãm hại hay điều xui xẻo từ những tháng trước sẽ đội nói ra đi. Với khả năng hơn người, người tuổi Tỵ sẽ tha hồ gặt hái thành quả, chuẩn bị đón nhận sự giàu sang, đại cát đại lợi.

Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, người tuổi Tuất thông minh, linh hoạt, cẩn trọng trong mọi việc. Họ không kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn mà ngược lại dám đương đầu với thách thức, từ đó tìm cách vươn lên trong công việc, cuộc sống.

Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, tuổi Tuất có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Phải nói rằng, Tuất sẽ có một mùa thu hoạch bội thu. Sự thịnh vượng và giàu có cùa tuổi Tuất ai cũng phải ghen tỵ.

Đúng ngày 13, 14, 15 tháng 6 âm lịch, Phật bà quan âm trợ vận, 3 con giáp phất lên như phượng hoàng, một bước tên tiên, tiền bạc sinh sôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Đúng 11 ngày tới (19/7 - 29/7): Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tử vi nói rằng, trong 11 ngày tới, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

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