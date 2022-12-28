Đúng ngày 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục  

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 09:46

3 con giáp vào đúng 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022 tới có cơ hội nắm trọn may mắn, xây dựng cơ ngơi hoành tráng, tài lộc vô biên, một bước lên mây.  

Tuổi Tý

Vận trình vào 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022 của con giáp tuổi Tý không có gì đáng phải lo ngại vì nếu có gì bạn cũng có thể xử lý một cách dễ dàng nhờ vào sự nhanh nhẹn và khả năng nắm bắt vấn đề rất xuất sắc của bản mệnh.

Đúng ngày 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Vào 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022 tinh thần của Tý  thoải mái, đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt. Nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi, người tuổi Dậu có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Vào 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, công việc bắt đầu khởi sắc, dù gặp khó khăn cũng có thể giải quyết được. Con giáp này rất dám nghĩ dám làm, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. 

Đúng ngày 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong những ngày tới đây, họ sẽ phát huy tốt hơn năng lực của mình, làm việc siêng năng chăm chỉ và gặt hái được kết quả mỹ mãn. Người tuổi Dậu có sức chịu đựng và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

Tuổi Tuất

Trong số tất cả các con giáp, tuổi Tuất được xem là những người phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi còn nhỏ. Đa số họ không hẳn được sinh ra trong gia đình giàu có, nếu có thì cũng chỉ là một giai đoạn nhất định, không dài lâu. Từ nhỏ, tuổi Tuất đã tâm niệm rằng nếu mình không tự thương mình thì chẳng thể nào mưu cầu được cuộc sống đầy đủ sung túc. Bên cạnh đó, tuổi Tuất là con giáp cực kỳ trung thành, một khi họ đã chịu ơn ai thì sẽ trả ơn bằng mọi giá.

 

Đúng ngày 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022: Tiên Đồng báo hỷ, Ngọc Nữ loan tin chúc mừng 3 con giáp trúng giải độc đắc, hốt núi tiền, thu sông bạc, số dư tài khoản tăng lên liên tục   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chịu khổ và vất vả là thế nhưng khi bước vào 10h sáng Thứ 5 ngày 29/12/2022, tuổi Tuất sẽ được đền đáp xứng đáng, điều đó không chỉ dựa vào vận mệnh mà còn dựa vào khả năng chịu đựng và thực lực của tuổi Tuất.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

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Tiên tri dự đoán, 3 con giáp sau gặp vận xui cực lớn vào đúng Thứ 5 ngày 29/12/2022, làm gì cũng bất thành, làm ăn thất bát, buôn bán ế ẩm, tiền ra như sóng tràn vào bờ.  

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