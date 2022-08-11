Đúng hôm Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được LỘC THẦN TÀI, không phát tài thì cũng thoát nạn lớn, may mắn bắt đầu đến với gia đình, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 11/08/2022 12:30

Theo dõi tử vi đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch cho thấy những người tuổi này có tiền tài tràn về, may mắn gọi lộc đến không ngừng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng. Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Ngọ đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà Ngọ gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Thu nhập cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Đúng hôm Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được LỘC THẦN TÀI, không phát tài thì cũng thoát nạn lớn, may mắn bắt đầu đến với gia đình, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch, những ngôi sao tốt lành sẽ chiếu sáng, Sửu có chỉ số thông minh tuyệt vời sẽ thuận buồm xuôi gió. Bạn gặp nhiều may mắn, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc, thịnh vượng.

Những người cầm tinh con Trâu luôn biết cân bằng giữa xã hội và gia đình, cố gắng vì con cái và cha mẹ, bạn có thể tự mình chịu đựng khó khăn nhưng gia đình thì không, bạn luôn là niềm tự hào của gia đình.

Dẫu Sửu khá thờ ơ với danh vọng và tài sản gần đây nhưng bạn luôn tiến về phía trước, không thích thua kém ai. Bạn không thiếu tinh thần dám nghĩ dám làm, cũng không thiếu trách nhiệm với công việc nên được cấp trên quý mến, giao thêm nhiều trọng trách quan trọng, đỏ hơn là được tăng lương bất ngờ sau Rằm hoặc có thêm công việc phụ.

Sửu cũng đừng nghĩ nhiều nữa vì thời gian sắp tới mọi việc trong gia đình được giải quyết êm đẹp, cuộc sống hạnh phúc, mạnh khỏe, nếu không giàu thì cũng thoát được khá nhiều nạn lớn, đừng than thân trách phận, biết đủ là được, còn người là còn của!

Đúng hôm Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này được LỘC THẦN TÀI, không phát tài thì cũng thoát nạn lớn, may mắn bắt đầu đến với gia đình, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch, những ngôi sao tốt lành sẽ chiếu sáng cho con giáp Sửu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Tuất luôn nghiêm túc trong công việc, do đó bạn xứng đáng nhận được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Bạn được mọi người yêu mến, khâm phục và có thể được thăng chức không sớm thì muộn.

Những ai cần tham gia thi cử hoặc tuyển dụng cũng gặp nhiều thuận lợi. Bạn có thể vượt qua bất cứ đề thi nào hoặc bất kỳ vòng phỏng vấn nào, chỉ cần ôn luyện kĩ càng và luôn tự tin vào kiến thức của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên chủ quan để mắc những sai lầm đáng tiếc.

Tam Hợp tác động khiến người tuổi Tuất luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Bạn không ngại nhận thêm trách nhiệm cấp trên giao phó, cho dù công việc có vẻ khó nhằn đi nữa. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng.

Đúng hôm Trăng Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất luôn hoàn thành tốt mọi công việc. Bạn đi đến đâu cũng được mọi người tiếp đón bằng sự cởi mở và vui vẻ, nhiệt tình mà không phải ai cũng có. Con giáp này cân nhắc nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình, nhất là khi con còn nhỏ. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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