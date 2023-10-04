Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, 3 con giáp TRỜI THƯƠNG PHẬT ĐỘ, làm gì cũng thành công, ngồi không đếm tiền mỏi tay 

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, đem lại tin tốt về công việc cho tuổi Thìn. Con giáp này cứ tập trung xây dựng sự nghiệp hiện tại, thần may mắn sẽ không bỏ quên. Một số người đang chịu khó nâng cao năng lực bằng cách học lên cao hoặc học thêm kỹ năng mới.

Vận trình tình cảm bình ổn. Mối quan hệ giữa cặp đôi đã bước vào giai đoạn ổn định, nhưng có chút nhàm chán, cảm giác mọi thứ diễn ra cứ đều đều. Con giáp này luôn đặt gia đình mình lên hàng đầu, người khác như thế nào bản mệnh không quá quan tâm.

Thu nhập của tuổi Thìn cũng tăng lên. Bản mệnh không ngần ngại xông pha kiếm tiền nên tiền đổ về là điều bình thường. May mắn hơn, con giáp này còn đạt được những khoản thu nhập khá nếu bản mệnh đang làm nghề tự do.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, Thiên Tài che chở, con đường tài lộc của người tuổi Mùi trở nên hanh thông một cách đáng ngạc nhiên. Một số cơ hội kiếm tiền xuất hiện ngay trước mắt, bạn không cần quá vất vả cũng kiếm được một khoản kha khá.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người còn có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, hãy có cách sử dụng khoản tiền này hợp lý để tiền đẻ ra tiền, chớ dành để chơi bời hoặc mua sắm lãng phí, kẻo nhiều mấy rồi cũng hết. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía Tây Bắc để gặp Hỷ thần hoặc Đông Nam để gặp Tài Thần. Đây là 2 hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 4/10/2023, tuổi Thân vô cùng may mắn vì có Chính Quan nâng đỡ đường sự nghiệp, làm gì cũng đỏ, con cháu học hành giỏi giang. Những ai đang mong chờ tin tức liên quan đến học tập, xin việc, thi cử thì sẽ có tin tốt sớm đến, bạn đừng sốt ruột, may mắn sẽ đến muộn một chút.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung cả sự nghiệp và tài lộc đều có triển vọng phát triển nếu biết tận dụng triệt để các mối quan hệ của mình. Nhất là với những người đang làm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh, nhân sự, khéo léo luồn lách thì không lo thiếu vốn làm ăn.

Vận trình tình cảm của Thân tiến triển rất nhanh nhờ cục diện ngũ hành Thổ dưỡng kim. Bình thường bạn cũng nhiệt tình với mọi người nên được người ta giúp là chuyện đương nhiên. Ai đang muốn tiến đến hôn nhân thì nên sắp xếp thời gian về thưa chuyện với gia đình 2 bên.

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