Đúng hôm nay, thứ Hai (03/10), 3 con giáp “đội sổ Thần Tài”, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, vận trình bao phủ hoàng kim, “vàng bạc quấn tay trái, hỷ sự ôm tay phải”, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần

Tâm linh - Tử vi 03/10/2022 05:07

Hôm nay là ngày khởi sắc của 3 con giáp sau, bản mệnh làm bất cứ chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ không ai sánh bằng.

Tuổi Hợi

Thời gian trước, những người tuổi Hợi khá lận đận, cả về mặt tài lộc lẫn tình cảm. Công việc và sự nghiệp đều có những trắc trở, nhiều vấn đề đều bị đình trệ. Thu nhập không ổn định, thất thường, thậm chí, hao tài, tốn của mà chẳng thu hoạch được gì.

Tuy nhiên, vào hôm nay, vận may của tuổi Hợi sẽ quay trở lại. Nhờ có các quý nhân giúp đỡ, nên công việc làm ăn kinh doanh của Hợi trở nên thuận buồm xuôi gió hơn bao giờ hết, nhờ đó thu nhập cũng tăng lên.

Rất có khả năng hôm nay tuổi Hợi sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm giữa 2 vợ chồng sẽ ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khít, gia đạo yên vui, trên thuận dưới hòa.

Còn với những người đang độc thân thì đây sẽ là khoảng thời gian mật ngọt khi bạn không còn phải cô đơn thêm một ngày nào nữa. 

Sự thăng hoa mạnh mẽ trong tình yêu đôi lứa sẽ như là nguồn cảm xúc vô tận mang lại niềm vui vô giá khiến Hợi luôn rạng rỡ và ngập tràn hạnh phúc trong suốt cả ngày.

Đúng hôm nay, thứ Hai (03/10), 3 con giáp “đội sổ Thần Tài”, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, vận trình bao phủ hoàng kim, “vàng bạc quấn tay trái, hỷ sự ôm tay phải”, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 1
Rất có khả năng hôm nay tuổi Hợi sẽ được trải nghiệm sự lãng mạn bất ngờ trong tình yêu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão nói chung rất may mắn vào hôm nay, sự nghiệp chứng kiến những bước tiến đáng kể, tài lộc luôn hanh thông, mưu sự gì cũng đều thành công viên mãn.

Bước vào hôm nay, những người tuổi Mão khiến ai cũng phải ghen tị bởi họ sở hữu chuyện tình yêu đáng mơ ước nhất. Với những bạn đã có đôi, có cặp thì hôm nay sẽ là khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc và ngọt ngào của hai người. 

Đối với những người đang còn độc thân thì thời điểm này là vô cùng lý tưởng để họ tìm kiếm một nửa của mình, các mối quan hệ cá nhân tiến triển tốt sẽ mang lại cho Mão niềm vui lớn.

Khi đã để mắt tới ai thì hãy mạnh dạn và bày tỏ quan điểm của bản thân. Hãy cho đối phương một cơ hội.

Đúng hôm nay, thứ Hai (03/10), 3 con giáp “đội sổ Thần Tài”, đứng TOP đầu trên bảng vàng giàu sang, vận trình bao phủ hoàng kim, “vàng bạc quấn tay trái, hỷ sự ôm tay phải”, trở thành đại gia triệu đô ngay đầu tuần - Ảnh 2
Khi đã để mắt tới ai thì hãy mạnh dạn và bày tỏ quan điểm của bản thân. Hãy cho đối phương một cơ hội. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp may mắn nhất hôm nay gọi tên Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Ngọ thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Ngọ trong hôm nay sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh. Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Ngọ đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong hôm nay.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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