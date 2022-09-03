Đúng hôm nay, thứ Bảy ngày 3/9/2022, TƯỚNG SINH LỘC, 3 con giáp càng phát tướng thì càng phát tài, tăng 1 cân giàu gấp 3, thu hút được tài vận, giàu sang nứt vách, tiền tiêu không phải nghĩ

Trong hôm nay, tử vi có nói tuổi Hợi cần phải bồi bổ và nạp năng lượng tích cực, Hợi càng phát tướng thì sẽ càng giàu có may mắn, không những thế tài vận có thể sẽ đeo bám đến hết năm, muốn gì được đó, sự nghiệp thăng hoa ổn định. Vì vậy, ai đang tuổi Hợi mà phát tướng thì đừng lo lắng, đó là phúc khí trời ban, hãy giữ gìn thật cẩn thận.

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang mệnh phú quý. Vì họ có tấm lòng nhân hậu, khoan dung nên thường không oán trách cuộc sống. Người tuổi Hợi thường có lộc ăn và không kén chọn trong việc ăn uống.

Người tuổi Hợi càng tăng cân phát tướng lại càng phát tài bấy nhiêu. Đặc biệt tới tuổi trung niên họ cũng là con giáp có cuộc sống sung túc, ấm êm, mọi việc đều viên mãn.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường mềm yếu bên ngoài và mạnh mẽ bên trong. Tính cách của con giáp tuổi Sửu cũng nhẹ nhàng nhưng làm việc gì cũng kiên trì, nhẫn nại. Họ cũng là người tốt bụng, đối xử chân thành với mọi người, biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè gặp khó khăn.

Trên thực tế, tuổi Sửu là người được thượng đế ban nhiều phúc đức, vì vậy số mệnh có tốt đẹp hay không cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nhân tướng. Nên nhớ rằng, sự lạc quan yêu đời cũng như một cơ thể khỏe mạnh sẽ là năng lượng tuyệt vời để đánh tan mọi xui xẻo.

Người tuổi Sửu tốt nhất không nên để cơ thể trở nên quá gầy gò bởi cơ thể tròn trịa một chút sẽ được “thần tài” ưu ái, vận quý nhân cũng vì thế mà hưng vượng. Đặc biệt, hôm nay, cuộc sống của người tuổi Sửu thay đổi mạnh mẽ, có thể nói rằng “một bước lên trời”. Chính vì vậy càng cơ thể càng trọn trịa thì phúc khí của người tuổi Sửu càng tròn đầy.

Người tuổi Sửu tốt nhất không nên để cơ thể trở nên quá gầy gò bởi cơ thể tròn trịa một chút sẽ được “thần tài” ưu ái, vận quý nhân cũng vì thế mà hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh tuổi Thìn sở hữu trí tuệ thông minh và lanh lợi, họ xử lý tình huống vô cùng nhanh nhẹn và khéo léo, được nhiều người hết lời ca tụng. Tuổi Thìn rõ ràng là một người hay suy nghĩ, nhiều người nhìn vào hiểu lầm rằng họ khắc khổ và đôi khi sống vất vả. Nhưng trên thực tế, tuổi Thìn là người không bao giờ để mình lâm vào cảnh tù túng, khó khăn.

Cuộc đời của người tuổi Thìn khá bình lặng. Tính cách đã quyết định cuộc đời họ không có phong ba bão táp. Tuy nhiên, vào hôm nay, người tuổi Thìn chỉ cần béo lên là phúc khí luôn tràn đầy. Thậm chí khi phát tướng, nhân duyên với người khác giới cũng rất vượng, tài khí cũng dồi dào.

Bản mệnh tuổi Rồng mập mạp thì sẽ trở thành trụ cột "phúc khí" của gia đình. Bởi vì rồng thích nước, mà nước đại biểu cho tài lộc, mặt hơi béo chút lại chính là "kho giữ tiền", lan tỏa đến những người thân, đặc biệt là tạo điều kiện cho một nửa của mình mọi sự hanh thông, làm tới đâu phất tới đó như diều gặp gió.

Người tuổi Thìn chỉ cần béo lên là phúc khí luôn tràn đầy, thậm chí khi phát tướng, nhân duyên với người khác giới cũng rất vượng, tài khí cũng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.