Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023, 3 con giáp HUNG TINH CHIẾU MỆNH, xui xẻo đủ đường, đại sự khó thành, tiền bạc hao hụt 

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023, tuổi Tý được dự báo gặp không ít rắc rối trong ngày bị cục diện Tương Xung án ngữ. Công việc không thuận lợi như bình thường. Tâm trạng bạn đang rối bời do chuyện tình cảm, chính vì vậy bạn khó lòng mà tập trung toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.

Tình yêu lứa đôi ngày càng lâm vào bế tắc khi cả hai đều không còn dành cho đối phương quá nhiều sự kiên nhẫn. Các cặp đôi ngày càng trở nên xa cách, lạnh nhạt, thiếu hòa hợp trong nhiều vấn đề. Gia đạo bất ổn, tình cảm giữa vợ chồng hay với con cái có nhiều hiểu lầm, mâu thuẫn.

Con giáp này chưa thực sự chú tâm vào những gì mình đang làm, giải quyết công việc theo hứng nên khó mà đạt được hiệu quả như mong đợi. Bạn tốt nhất nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của bản thân, thay đổi cách thức làm việc và có trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm kẻo rắc rối sẽ lớn hơn bạn nghĩ.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023, tuổi Mão cần phải tránh vạ miệng, hạn chế sa vào thị phi chốn công sở. Con giáp này đạt được nhiều thành tích tốt nhưng không nên vì vậy mà khoe khoang kẻo khiến tiểu nhân dòm ngó, tìm cách để quấy phá, không cho được yên ổn.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Mão cũng dễ tổn hao ngoài dự kiến. Đầu tư trong hôm nay tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không lường trước được. Con giáp này nên đánh giá lại tình hình để có giải pháp phù hợp, chớ nên mù quáng ném tiền qua cửa sổ.

Cũng trong hôm nay, vận trình tình cảm ít nhiều bị ảnh hưởng, nhân duyên khó thành, người yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Với các cặp đôi, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia gặp nhiều cản trở nên cảm thấy khá mệt mỏi, có lúc chỉ muốn buông tay.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ Ba ngày 3/10/2023, người tuổi Thân có thể đang trì hoãn công việc và thụi lùi hơn so với người khác. Mặc dù bạn có khả năng, nhưng tâm trạng lười biếng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của bạn. Tử vi khuyên bạn nên tận dụng thời gian này để đọc sách và mở mang kiến thức, cũng như tìm cách thức mới để áp dụng vào công việc và cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, người tuổi Thân có thể đối mặt với trở ngại và khúc mắc. Người độc thân có thể gặp từ chối tình cảm hoặc xảy ra sự chia đôi trong tình yêu. Đối với những người đã có đôi, có thể xảy ra xung đột và cãi vã. Điều này có thể tạo ra sự suy nghĩ ngoài luồng và cảm giác muốn tìm kiếm sự thoát khỏi tình hình hiện tại.

Tài vận của bạn gặp vận Lục Hại, tạo ra tình thế khó khăn và căng thẳng trong tài chính. Bạn cần chuẩn bị tâm lý và nhiều phương án giải quyết để đối mặt với những tình thế khó khăn này. Đặc biệt, cần tránh trở nên trầm mặc và ít giao tiếp, vì điều này có thể dẫn đến hiểu nhầm và khó khăn trong công việc.

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