Khi xác định mục tiêu nào, con giáp này luôn cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu và hiếm khi bỏ cuộc. Họ ham học hỏi, không ngừng hoàn thiện bản thân. Thực tế, người tuổi Mão rất chuyên nghiệp, giàu ý tưởng.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mão đa phần đều tốt bụng và nhân hậu. Họ cũng được biết đến là người can đảm, kiên cường.

Bắt đầu từ giờ Tý ngày 27/6, con giáp tuổi Mão được dự báo có sự nghiệp khởi sắc, gặp nhiều may mắn. Người tuổi này làm kinh doanh ắt sẽ phát tài, phát lộc. Con giáp này sẽ gặp được nguồn hàng tốt, hàng hóa bán chạy, thu lời lớn.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, trao cho nhiều dự án. Con giáp tuổi Mão cũng có thể dùng tiền trong tay mình để đầu tư sinh lời. Những người có dự định khởi nghiệp, kinh doanh thì đây cũng là cơ hội tốt để họ bắt tay vào làm công việc của mình.

Gia đình của họ ngày càng hòa thuận, hạnh phúc. Con cái của họ thường thông minh, thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu là người có tính cách ôn hòa, dễ chịu, sống khá khép kín và không thích thể hiện bản thân quá nhiều. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tuổi Sửu sẽ chịu chấp nhận một cuộc đời tầm thường, ngược lại, họ luôn cố gắng để có thể trở nên tài giỏi, thành công trong cuộc đời.

Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày 27/6, nhờ có Thần Tài trợ vận, chuyện tiền bạc đối với tuổi Sửu dần khởi sắc. Người làm công ăn lương có thời gian an nhàn, được hưởng lộc ăn uống. Áp lực công việc của tuổi Sửu cũng giảm xuống giúp con giáp này có thời gian nghỉ ngơi. Người làm ăn buôn bán cũng thu về nhiều tài lộc, có thể mở rộng quy mô kinh doanh.

Thời gian này trở đi, nhiều cơ hội mới mở ra cho con giáp tuổi Sửu. Tam Hợp cục xuất hiện, mang lại cho con giáp tuổi này những cơ hội mới với hy vọng tràn đầy. Từ thời điểm này đến cuối năm là thời điểm tuyệt vời cho những ai đang ấp ủ những dự án mới thì nay đã có thể bắt tay vào hành động.

Con cái của họ tự lập từ nhỏ, lớn lên thường giỏi giang, thành tài, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, độc lập và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Dù sinh ra và lớn lên trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn là người chủ động theo đuổi mọi thứ mà mình cần. Người tuổi Thìn là người một đời theo đuổi sự giàu có và quyền lực, vì vậy họ không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Với ý chí của mình, đa số tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công vào một giai đoạn nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Quãng thời gian vừa rồi, tuổi Thìn bị ảnh hưởng bởi 2 hung tinh là Hỏa tinh và Linh tinh khiến sự nghiệp không như ý, gặp nhiều mệt mỏi và lo âu.

Tuy nhiên, kể từ ngày 27/6 trở đi, những người tuổi Thìn được cát tinh Thiên Hỷ che chở. Nếu biết nắm giữ cơ hội, người tuổi Thìn không chỉ kiếm được bội tiền mà còn có cơ hội ngẩng cao đầu và tiến tới hạnh phúc mình mong muốn.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm