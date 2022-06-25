Bước sang tuần mới (27/6 - 3/7), tài lộc của tuổi Tỵ tỏa sáng như đón bình minh. Vận may ùn ùn kéo tới, những trở ngại trong công việc được họ giải quyết ổn thỏa, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng lịch trình, những khúc mắc còn sót lại cũng sẽ được xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi, song bạn không nên sống phụ thuộc vào điều này. Hãy cố gắng lao động và kiếm tiền chân chính.

Tình hình tài chính của tuổi Tỵ trong khoảng thời gian từ 27/6 - 3/7 rất tốt. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày giữa và cuối tuần. Hãy kiên nhẫn và cố gắng, rồi tiền sẽ chảy vào trong túi bạn ầm ầm thôi.

Dù kiếm được nhiều tiền nhưng không vì thế mà bạn được vung tay quá trán mà cần phải kiểm soát chi tiêu sao cho hợp lý. Những người tuổi Tỵ đã có người yêu sẽ đón nhận một tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc bên nửa kia.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tuất vốn thông minh, nhanh nhạy nên có thể thành công trên nhiều lĩnh vực. Bước sang tuần mới (27/6 - 3/7), con giáp này gặp nhiều may mắn về tài lộc, tiền bạc nên không cần lo lắng gì nhiều.

Đây là lúc tuổi Tuất được Thần Tài đưa đường chỉ lối, tìm được nhiều cơ hội kiếm tiền, gây dựng nền tài chính vững mạnh. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ làm việc, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào thì tiền chắc chắn sẽ đầy tay, cuộc sống ngày một sung túc, không lo thiếu của ăn của để.

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi. Những người tuổi Tuất có thể khắc phục được những khó khăn xảy đến vào đầu tuần, thậm chí biết nguy cơ thành cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng mạnh cho người làm lãnh đạo.

Một khoản thưởng lớn chắc chắn sẽ là món quà khích lệ tinh thần mà vị sếp nào cũng muốn dành cho bạn.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuần mới sang, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, gặp nhiều may mắn. Cuộc sống, công việc của họ đều thuận lợi hơn trước.

Ngoài làm công việc chính, con giáp này cũng thu xếp được thời gian, tranh thủ kiếm thêm tiền nhờ những nghề tay trái. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa. Người làm kinh doanh cũng có lộc làm ăn. Họ chốt được nhiều đơn hàng, thu khoản lời lớn.

Trong tuần mới này (27/6 - 3/7), những người tuổi Ngọ có quý nhân phù trợ nên cuộc sống diễn ra tốt đẹp. Giai đoạn này, tuổi Ngọ sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Đây là khoảng thời gian phú quý tự tìm đến tận cửa nhà của người tuổi Ngọ, quý nhân luôn ở bên hỗ trợ, vận trình cứ thế mà thăng tiến.

Sau đó, cuộc sống của người tuổi Ngọ được nâng lên một tầm cao mới, may mắn liên tiếp. Con giáp này có thể tìm được cơ hội đổi đời và tiếp tục phát tài đến vài năm sau.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm