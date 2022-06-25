Đúng 9h sáng mai (26/6): Ngọc Hoàng 'bắt loa gọi tên' phát lộc, 3 con giáp có tiền đồ tươi sáng, gặp nhiều đại cát đại lợi, cuộc đời thăng hoa từ đây

Người tuổi Sửu thường có tính cách hiền lành, dễ chịu, nhưng không hề dễ dãi mà bị ảnh hưởng bởi người khác. Họ là người có chính kiến, có học thức và luôn không ngừng trau dồi tri thức để phát triển cuộc sống ngày càng tốt hơn. So với những người khác, Sửu có đôi lúc cứng đầu nhưng vẫn hiểu được phải trái, làm gì cũng nghĩ cho người khác, nên dễ dàng tìm được cơ hội đổi đời.

Trong nửa cuối năm nay, nếu những người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ thì sẽ công thành danh toại, không cần lo lắng về cơm áo gạo tiền. Đối với những người làm ăn kinh doanh, sắp tới sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, cuộc sống cuối năm yên ấm đủ đầy.

Thời gian trước mặc dù tuổi Sửu vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng không đáng kể, nhưng bắt đầu từ 9h sáng ngày 26/6 trở đi, họ sẽ gặp được nhiều may mắn. Cứ sau những vấp ngã thì họ lại thăng hoa thêm một bậc.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có năng lực, đam mê trong công việc và nhiều tham vọng. Họ có lý tưởng sống và luôn nỗ lực hết sức để hiện thực hóa mong muốn của bản thân. Người tuổi này thích tự do, giàu khả năng sáng tạo nên thích hợp với các công việc đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo.

Đúng 9h sáng ngày mai (26/6), người tuổi Dần có thể sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi hoặc cái đích đặt ra từ trước. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Không chỉ may mắn trong công danh tiền bạc mà tuổi Dần còn rất đào hoa trong tình duyên. Nếu độc thân thì đây là cơ hội tốt cho bạn tìm kiếm ý trung nhân của mình. Nếu có đôi có cặp thì nên tìm cách gắn kết với đối phương cả hai sẽ có nhưng giây phút thăng hoa tình cảm thêm gắn bó.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thìn thông minh, ham học hỏi. Họ không ngại thay đổi, không ngừng phấn đấu, nỗ lực trong công việc. Trước bất cứ quyết định nào, họ luôn tỏ ra thận trọng.

Tử vi báo hiệu vận trình của người tuổi Thìn lên cao phơi phới vào đúng 9h ngày 26/6. Con giáp may mắn này được Thần Tài che chở nên đường tài lộc vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Điều quan trọng Thìn cần làm lúc này là biết nắm bắt những cơ hội. Trong vòng thời gian này con giáp này sẽ có khoảng thời gian vô cùng may mắn, huy hoàng. Những người tuổi Thìn sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, tình duyên cũng đỏ thắm như son.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm