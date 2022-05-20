Đúng giờ Tý hôm nay 20/5: Vận khí tăng ngùn ngụt, những con giáp này giàu sang hơn người, ngồi trên đống vàng, tiêu xài không hết, đắc tài đắc lộc

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc diễn ra hanh thông, không có gian nan vất vả. Trong hôm nay, Mão có thể thỏa sức phát huy những thế mạnh để có thể chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

Tình cảm: Đường tình yêu tươi sáng. Cuộc sống hôn nhân giữa con giáp này và bạn đời khá tốt đẹp nhờ ngũ hành tương sinh trợ giúp. Những hiểu lầm trước đó của cả hai đều được giải quyết ổn thỏa.

Tài lộc: Tiền bạc của con giáp này không đáng lo, có thể thoải mái chi trả cho những nhu cầu mua sắm của cá nhân.

Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Bạn hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có và thể hiện tình cảm với người ấy rõ ràng hơn.

Giờ tốt: 11h-13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất, Hợi

Trong hôm nay, Mão có thể thỏa sức phát huy những thế mạnh để có thể chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 20/5 của tuổi Thìn, sự nghiệp của tuổi Thìn phát triển thuận lợi. Thìn hoàn được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng và đã hoàn thành xuất sắc chúng. Hãy tập trung hết sức lực, nắm bắt thời cơ để sự nghiệp ngày càng tốt.

Tài lộc: Tài vận tốt, dồi dào. Người tuổi này đang có những dự án đầu tư, hợp tác tiến triển thuận lợi nên đã đem về cho mình nguồn thu nhập rủng rỉnh.

Tình cảm: Đường tình yêu thăng hoa. Người độc thân tìm thấy tình yêu lý tưởng, người đã có người yêu có khả năng tiến tới hôn nhân.

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ là người chỉ ra cho bạn những con đường phù hợp trong tương lai.

Giờ tốt: 11h-13h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân, Tị

Các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra thuận lợi đủ đường. Mùi có vô vàn cơ hội đang chờ đợi để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Thế là may mắn đã mỉm cười với bạn, do đó một việc đều tiến triển suôn sẻ giúp bản mệnh ngày càng tiến xa trong công việc.

Tài lộc: Tài chính của người tuổi này rực rỡ nhờ nguồn thu nhập cao, do đó mang đến cho bản mệnh cuộc sống thoải mái, không lo về vấn đề chi tiêu hàng ngày. Con giáp này sắp tới có nhiều dự định trong công việc nhưng chưa thể thực hiện ngay được. Tuổi Mùi sớm muộn gì tiền bạc cũng rủng rỉnh đầy túi thôi nhé.

Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất của bạn.

Giờ tốt: 11h-13h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Dậu

Con đường sự nghiệp của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra thuận lợi đủ đường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo