Đúng giờ Thìn canh 3 ngày 31/12, 3 con giáp được THẦN TÀI chỉ điểm, vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong tích tắt

Tâm linh - Tử vi 31/12/2023 13:38

Theo tử vi, 3 con giáp sau bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc đời dư dả, sung túc ấm no.

Tuổi Tỵ 

Công danh sự nghiệp của tuổi Tỵ thuận lợi nhờ Thiên Tài trợ vận. Con giáp này không phải là người ích kỷ trong công việc, biết dùng tài ăn nói để lấy lòng khách hàng, cấp trên. Người nào có thêm nghề tay trái sẽ nhận thêm hợp đồng trong hôm nay.

Những người làm nghề tự do, buôn bán kinh doanh sẽ có cơ hội làm ăn lớn, nếu nắm bắt cơ hội tốt thì con giáp này tiền bạc thu về tay không ít. Bạn có vận may với các con số, có thể thử mua vé số nhưng nếu trúng thì không nên dấn thân u mê quá sâu, đây chỉ là vận may nhất thời.

Đúng giờ Thìn canh 3 ngày 31/12, 3 con giáp được THẦN TÀI chỉ điểm, vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong tích tắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Đúng giờ Thìn canh 3 ngày 31/12, 3 con giáp được THẦN TÀI chỉ điểm, vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong tích tắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Người tuổi Hợi sinh ra đã sở hữu tính cách vô tư, ít khi lo nghĩ và thân thiện, tốt bụng. Họ đơn giản hóa mọi thứ nên ngay cả những chuyện phức tạp nhất cũng được con giáp này hóa giải một cách nhẹ nhàng. Đặc biệt, người tuổi Hợi không bon chen, không sân si và không đặt điều nói xấu, chê bai bất kỳ ai.

Hôm nay, người tuổi Hợi sẽ may mắn có sự nghiệp và cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Với tuổi Hợi làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này mở rộng quy mô làm ăn. Nhờ sự thông minh và nhanh nhạy của mình, con giáp này sẽ thành công trong mọi lĩnh vực và ổn định tài chính.

Nhờ được Thần hộ mệnh chiếu mệnh mà thời gian tới, tuổi Hợi có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh và đường tình duyên rực rỡ. Số tiền họ kiếm được có thể nhiều gấp đôi, gấp ba bình thường nên con giáp này chẳng cần lo nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền trong tương lai.

Đúng giờ Thìn canh 3 ngày 31/12, 3 con giáp được THẦN TÀI chỉ điểm, vận trình lên hương, đổi đời chỉ trong tích tắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp hào quang chiếu rọi, đời sang trang mới, không cần ganh đua tiền bạc cũng về tay

7 ngày liên tiếp (30/12/2023-7/1/2024), 3 con giáp sau chuẩn bị phát tài phát lộc, giàu càng thêm giàu, công danh phú quý bền lâu.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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