Đúng giờ Sửu hôm nay 17/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, công danh khởi sắc, tiền tài lên hương, bản mệnh như ý cát tường, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Xem tử vi hôm nay, người tuổi Thân đang được Lục Hợp quý nhân che chở nên vận trình có nhiều bước thăng tiến bất ngờ. Cả tình yêu và công việc của con giáp này đều đang tiến triển rất tốt, có lẽ vì vậy mà nụ cười luôn hiện diện trên môi bạn cả ngày hôm nay.

Tình cảm vợ chồng càng ngày càng khăng khít. Sau những hiểu lầm và mâu thuẫn thì bạn và người ấy đã có được hạnh phúc ngay trong tầm tay. Hãy cố gắng bảo vệ tòa lâu đài tình yêu của mình.

Những cuộc gặp gỡ bạn bè, họp mặt sẽ khiến cho tinh thần của bạn vui vẻ và thoải mái hơn đó. Người độc thân còn có thể tìm được một nửa cho mình nữa đó, đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé.

Những cuộc gặp gỡ bạn bè, họp mặt sẽ khiến cho tinh thần của bạn vui vẻ và thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có những thay đổi tương đối tích cực. Thay vì thái độ chống đối như trước đây bạn hãy vui vẻ đón nhận, bạn sẽ học được nhiều điều khi tập thích nghi với điều mới mẻ. Bởi vốn dĩ không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ và được như mong muốn của bản thân mình.

Trong công việc, bạn cũng rất kiên trì và chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ để đạt được mục tiêu đã định. Chính tham vọng đã giúp bạn tạo ra động lực để tiến bước dù còn bao khó khăn trở ngại, nhưng với ý chí mạnh mẽ và sự quyết tâm cao độ bạn sẽ sớm đạt được những thành công xứng đáng.

Tình yêu của Tuổi Thìn cũng có rất nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ cho tới một chút ghen tuông. Hãy thực hiện một vài điều lãng mạn trong buổi tối nay nhé, chắc hẳn người ấy sẽ cực kỳ bất ngờ.

Tuổi Thìn có những thay đổi tương đối tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình hôm nay Thứ Hai 17/10/2022 của Tuổi Hợi khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Khi cơ hội kiếm tiền xuất hiện trước mắt như thế này, chắc chắn con giáp này sẽ chẳng thể bỏ qua được đâu. Đừng quên xem xét kỹ lưỡng mọi khía cạnh trước khi đưa ra quyết định cuối cùng bạn nhé.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày Thứ Hai này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Hợi cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày Thứ Hai này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo