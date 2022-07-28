Đúng 9 giờ hôm nay, thứ Năm ngày 28/07/2022, 3 con giáp 'cố gắng đủ rồi đã đến lúc được đền đáp', chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội vàng bỗng chốc xuất hiện, nắm bắt là thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 05:30

Đúng 9 giờ hôm nay (28/07), 3 con giáp này sẽ phát tài, họ cực kỳ giỏi làm ăn, chắc chắn sẽ được sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ, không ai có thể sánh bằng.

Tuổi Mùi

Trong công việc, tuổi Mùi rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Mùi luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Hôm nay, người tuổi mùi dù có gặp phải một số hung tinh chiếu mệnh nhưng điều này vẫn không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tuổi Mùi cả về công việc lẫn tình duyên. Con giáp này biết ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Đúng 9 giờ hôm nay, thứ Năm ngày 28/07/2022, 3 con giáp 'cố gắng đủ rồi đã đến lúc được đền đáp', chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội vàng bỗng chốc xuất hiện, nắm bắt là thăng hoa - Ảnh 1
Những người tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. con giáp này cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 9 giờ hôm nay, những người tuổi Mùi có một bước tiến mới trong sự nghiệp. con giáp này cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt, và đừng quên đồng nghiệp xung quanh sẽ hỗ trợ tuổi Mùi.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, tinh ý, sâu sắc, hiểu biết và quan sát tốt. Họ có khả năng làm hài lòng nhiều người xung quanh bằng sự khéo léo của mình.

Vận trình tài lộc của tuổi Tý thường thăng trầm, tuổi trẻ vất vả nhưng về già lại tốt đẹp. Theo tử vi dự báo, trong hôm nay, người cầm tinh con chuột sẽ làm mọi việc suôn sẻ, trước sau gì cũng phát triển ổn định, thành công. Không những phá được vận xui trong quá khứ mà còn mang lại sức sống mới cho sự nghiệp và cuộc sống, vươn lên tầm cao chưa từng có.

Đúng 9 giờ hôm nay, thứ Năm ngày 28/07/2022, 3 con giáp 'cố gắng đủ rồi đã đến lúc được đền đáp', chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội vàng bỗng chốc xuất hiện, nắm bắt là thăng hoa - Ảnh 2
Người cầm tinh con chuột sẽ làm mọi việc suôn sẻ, trước sau gì cũng phát triển ổn định, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực và cố gắng để thay đổi bản thân. Họ tin rằng, nếu hiện tại còn khó khăn là do thời chưa đến, đến một giai đoạn nhất định, những gì nỗ lực bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng.

Đúng 9 giờ hôm nay, tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn, mọi thứ vốn đang trì trệ cũng chuyển biến đáng kể, ngoài ra họ cũng tìm được quý nhân, sẵn sàng trao thêm cơ hội cho họ. Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ.

Đúng 9 giờ hôm nay, thứ Năm ngày 28/07/2022, 3 con giáp 'cố gắng đủ rồi đã đến lúc được đền đáp', chính thức thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội vàng bỗng chốc xuất hiện, nắm bắt là thăng hoa - Ảnh 3
Tuổi Sửu là những người thích hợp làm những công việc đòi hỏi có sự kiên trì, một khi thăng hoa thì sẽ gặt hái được thành quả rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/7/2022, 'cây tài lộc nở hoa', 3 con giáp này mang số mệnh phú quý, được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc nhờ gặp được bạn hữu giúp sức hết lòng, đầu tư đảm bảo thắng lớn

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/7/2022, 'cây tài lộc nở hoa', 3 con giáp này mang số mệnh phú quý, được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc nhờ gặp được bạn hữu giúp sức hết lòng, đầu tư đảm bảo thắng lớn

Đúng ngày mai, thứ Năm ngày 28/01/2022, 3 con giáp may mắn đón cục diện trăm lối thuận lợi, vạn điều bình an, có chân mệnh thiên tử phò tá trên đường công danh sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp tử vi ngày 28/7

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 44 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Dinh dưỡng 2 giờ 14 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Sau hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Nỗi lòng của mẹ ngày cha trút hơi thở cuối cùng bên một bàn tay khác

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi