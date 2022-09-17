Đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9), cậu bé tiên tri ‘chấn động’: 3 con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời siêu giàu, Thần Tài nghênh đón, bắt đầu cuộc sống nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 07:42

Đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9), tử vi dự đoán 3 con giáp là đại gia của Thần Tài, công danh phất cao, thu hái bộn tiền.

Tuổi Ngọ

Đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9), những người tuổi Ngọ được Thần Tài gõ cửa tận nhà. Chỉ cần bước chân ra cửa là tài lộc, phúc lộc trên trời rơi xuống, trúng mảnh lớn. Thời điểm này, bạn nhận được vô số điều may mắn. Cuộc sống của bạn sẽ như chuột sa chĩnh gạo, tiêu xài thoải mái không sợ hết.

Nhờ có quý nhân bên cạnh nâng đỡ nên dù gặp bất kỳ chuyện trở ngại nào bạn cũng dễ dàng hóa giải. Nữ tuổi Ngọ được cấp trên trọng dụng, cơ hội thăng tiến không ngừng. Nam tuổi Ngọ có nhiều cơ hội kiếm tiền nên thu nhập khá ổn định.

Đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9), cậu bé tiên tri ‘chấn động’: 3 con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời siêu giàu, Thần Tài nghênh đón, bắt đầu cuộc sống nhung lụa - Ảnh 1
Con giáp Ngọ đón danh-tình-tiền đầy đủ. Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9) là thời điểm mà Ngọ phát tài phát lộc, chỉ cần đầu tư ở đâu là trúng đậm ở đó. Hãy tận dụng thời cơ này thật tốt để đổi đời, sống trong nhung lụa nhé.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng lương thiện, tình nghĩa và sống trách nhiệm. Họ không bao giờ lừa gạt của ai đồng nào, càng không lợi dụng người khác để trục lợi cho mình. Con giáp này giàu có là nhờ sự khôn ngoan, óc tổ chức và kỹ năng quản lý tài chính khoa học.

Sửu biết cách đối nhân xử thế nên được bề trên hết mực nuông chiều, ban cho rất nhiều vận may hiếm có. Thế nên, đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9) Sửu sẽ làm đâu thắng đó, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Nếu đầu tư kinh doanh con giáp này càng có lộc, phát tài trong chốc lát là chuyện hiển nhiên.

Đúng 8 giờ sáng (chủ Nhật, 17/9), cậu bé tiên tri ‘chấn động’: 3 con giáp bỗng trúng số cực đậm, đổi đời siêu giàu, Thần Tài nghênh đón, bắt đầu cuộc sống nhung lụa - Ảnh 2
Những chú Sửu càng cố gắng càng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong những con giáp vượng vận nhờ lương thiện, làm việc chăm chỉ. Họ lao động không vì tham vọng hay thích tranh đua. Những tháng tới, bản mệnh sẽ đón nhận khá nhiều bất ngờ khi vận trình tài lộc ngày càng tăng tiến.

Trời sinh tuổi Dậu vốn hiền lành chất phác. Họ được Thần Phật che chở, có thể hóa hung thành cát, có căn số phú quý. Nếu có cơ hội đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên chủ động nắm bắt. Bạn thường có quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng ngay lập tức có người xuất hiện trợ giúp.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

2 ngày cuối tuần này (17 - 18/9), 3 con giáp trúng số phát tài, vận trình bừng sáng, quý phú vây quanh, tình tiền đỏ rực, chưa bao giờ thăng hoa đến thế

2 ngày cuối tuần này (17 - 18/9), 3 con giáp trúng số phát tài, vận trình bừng sáng, quý phú vây quanh, tình tiền đỏ rực, chưa bao giờ thăng hoa đến thế

2 ngày cuối tuần này (17 - 18/9), vận may đến với 3 con giáp có cơ hội trúng số, phát tài to. Duyên tình rực rỡ giúp họ làm gì cũng đắc thắng.

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