Đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), TOP 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ‘sa chân hố vàng’, vạn sự như ý, trăm sự thành công, giàu sang bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 07:11

Đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), những con giáp này gặt hái được nhiều thành công, thần tài ban cho cát khí, may mắn vượng phát cả năm.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thuộc tuýp người rất hiểu ý người khác và cũng rất cứng rắn. Khi gặp những tình huống nguy cấp nhất,con giáp này thường thoát nạn dễ dàng do sở hữu một tư duy linh hoạt và nhanh nhẹn.

Đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9) có thể gọi là thời điểm “vạn sự như ý, trăm sự thành công" của con giáp này. Không những tình cảm hạnh phúc viên mãn mà sự nghiệp, tài vận đều hanh thông hơn người.

Đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), TOP 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ‘sa chân hố vàng’, vạn sự như ý, trăm sự thành công, giàu sang bất ngờ - Ảnh 1
Con giáp Sửu yên tâm làm giàu, gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt việc kinh doanh của người tuổi Sửu vô cùng hồng phát, lợi nhuận tăng trưởng không ngừng. Người tuổi Sửu sẽ không phải đau đầu vì tiền trong tháng này nữa.

Tuổi Thìn

Thời gian trước đây, tài vận của người tuổi Thìn rất xấu thậm chí lâm vào tình trạng phá sản nên gặp nhiều áp lực trong cuộc sống.

Nhưng đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), do bước vào cục diện “Lục Hợp Quý Nhân” nên con giáp này đặc biệt may mắn. Cho dù là sự nghiệp hay tài vận thì mọi việc cũng hết sức “thuận buồm xuôi gió”.

Đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), TOP 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, ‘sa chân hố vàng’, vạn sự như ý, trăm sự thành công, giàu sang bất ngờ - Ảnh 2
Tuổi Thìn vượt mọi khó khăn, bứt phá thành công. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra do được quý nhân ra tay giúp đỡ nên các cơ hội phát tài phát lộc liên tiếp rơi vào tay con giáp này. Chỉ cần không bỏ lỡ, người tuổi Thìn sẽ nhanh chóng trở nên giàu có và không phải lo lắng về tài chính.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là người có chủ kiến, biết rõ mình muốn gì và cần gì, đồng thời vận thế trong năm 2019 của con giáp này cũng rất thuận lợi.

Những nỗ lực trước đây của người tuổi Dậu cuối cùng cũng được đền đáp. Đặc biệt đúng 10 ngày tới (18/9 - 27/9), công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Dậu độc thân sẽ sớm đón nhận hỷ sự về hôn nhân.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tử vi ngày mai (17/9): ‘Lộc trời’ đáp trúng đầu 3 con giáp, bất ngờ đổi vận, mưu sự dễ thành, đón ngày mới rực rỡ, thành công

Dự đoán tử vi ngày mai (17/9): ‘Lộc trời’ đáp trúng đầu 3 con giáp, bất ngờ đổi vận, mưu sự dễ thành, đón ngày mới rực rỡ, thành công

Tử vi ngày mai (17/9), 3 con giáp có cuộc sống ‘dát vàng’, vận mệnh thăng hoa, đổi đời bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 44 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng