Chuyên gia tử vi chỉ ra 3 con giáp đón SIÊU BÃO BẠC TIỀN, trúng giải độc đắc 200 tỷ, tài lộc sum suê đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 20:43

10 ngày cuối tháng 9 dương, 3 con giáp có vận may không cản nổi, chuẩn bị tinh thần đón ‘siêu bão bạc tiền’.

Tuổi Sửu

Đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương, Sửu vơ đâu trúng tiền đến đó. Có khi chỉ ngồi không rung đùi, tiền cũng tự động đổ về, đếm không xuể. Thời cơ đã đến, Sửuliên tục tỏa sáng và được lòng cấp trên. Nhờ vậy con đường thăng tiến của bạn chỉ nằm trong tầm tay. Bạn nên sẵn sàng đón nhận siêu bão tiền tỷ ập đến, chắc chắn đây là tin vui lớn nhất của bạn.

Đường tình duyên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân. Người có gia đình sớm nhận tin vui về đường con cái, vợ chồng hòa thuận, Thần Tài mang lộc đến tận nhà.

Chuyên gia tử vi chỉ ra 3 con giáp đón SIÊU BÃO BẠC TIỀN, trúng giải độc đắc 200 tỷ, tài lộc sum suê đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương - Ảnh 1
Con giáp Sửu trúng thời, đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói, Sửu sẽ không phải sợ nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Bạn sớm muộn gì cũng trở thành đại gia, muốn gì được nấy.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường can đảm, thông minh, đa năng, tràn đầy năng lượng và không bao giờ ngại gian khổ. Con giáp này thích thử những điều mới, ngay cả khi thất bại, Ngọ cũng không có gì phải phàn nàn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương cho biết cuộc sống của tuổi Ngọ sẽ có nhiều bất ngờ mà chính con giáp này cũng không nghĩ tới. Đây là một trong những con giáp có khả năng phát tài, vận may của con giáp này chủ yếu liên quan đến tiền bạc. Những ai đam mê kinh doanh, đầu tư trong suốt nhiều năm qua thì đây là cơ hội cực kỳ quý giá.

Những thay đổi lớn trong cuộc sống của tuổi Ngọ cùng sự xuất hiện của quý nhân và sự nhanh nhạy của tuổi Ngọ, chắc chắn tiền bạc sẽ chẳng cần phải lo lắng gì cả.

Chuyên gia tử vi chỉ ra 3 con giáp đón SIÊU BÃO BẠC TIỀN, trúng giải độc đắc 200 tỷ, tài lộc sum suê đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương - Ảnh 2
Con giáp Ngọ trúng mánh đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài đường tài lộc thăng tiến, người tuổi Ngọ cũng sẽ đón nhận vận may ở đường tình duyên. Người chưa tìm được cho mình ý trung nhân chắc chắn trong năm nay sẽ đón hỷ sự. Mọi việc trong thời gian này của người tuổi Ngọ phải nói là vô cùng suôn sẻ.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất nhân hậu, bao dung nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ cũng là người nhanh nhẹn, mưu trí, có con mắt nhìn xa trông rộng.

Đúng 10 ngày cuối tháng 9 dương, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền.

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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