Ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘túi tiền phình to’, tài vận bùng nổ, giàu sang tột đỉnh, bứt phá thành công 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9)

Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có thể được cấp trên cân nhắc lên vị trí mới, vận trình thăng tiến đầy bất ngờ. Công sức nỗ lực bấy lâu cuối cùng cũng được hồi đáp khiến bạn vui mừng ra mặt. 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), may mắn đứng về phía Tý giúp bạn gặt hái được kha khá thành tựu vẻ vang. Bạn nên tận dụng tối đa lợi thế hiện tại để giành lấy phần thắng về phía mình.

Tin vui sẽ đến với người tuổi Tý đúng 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9) khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió.

Tuy nhiên, lợi thế này có thể khiến bạn bị gièm pha nhưng không cần thiết phải quan tâm tới những lời ganh tị vô thưởng vô phạt đó. Càng ngồi ở vị trí cao càng dễ đón nhận những sự công kích từ kẻ tiểu nhân, việc bạn cần làm là không ngừng trau dồi kiến thức, bồi dưỡng năng lực cho bản thân để ngày càng tiến xa hơn, không để bất cứ điều gì cản đường.

Tin vui sẽ đến với người tuổi Tý đúng 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9) khi công danh sự nghiệp của bạn phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có những biến động rõ ràng về tài chính đúng 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9) và mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp.

Bạn sẽ gặp được cơ hội làm ăn, kinh doanh trong tầm tay, vì vậy đừng để lỡ. Một khi đã dám nghĩ, dám làm thì thành công đến là điều hiển nhiên. Một chút may mắn cộng thêm sự tinh tế quan sát sẽ giúp tuổi Thìn mang về nhiều tài lộc.

Nếu là người làm công ăn lương, tuổi Thìn sẽ đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp nhờ sự sáng tạo của bản thân. Sự nỗ lực của bạn được cấp trên ghi nhận, đồng nghiệp yêu mến. Tất nhiên, con đường tài lộc cũng nhờ thế mà rộng mở.

Người tuổi Thìn sẽ có những biến động rõ ràng về tài chính đúng 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9) và mọi chuyện đều theo chiều hướng tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần vì được Thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố. Các nhiệm vụ được Ngọ giải quyết đâu vào đấy, lại nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Nhờ vậy mà Ngọ xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở.

Về mặt tài lộc, người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh buôn bán đều gặp nhiều lợi thế, có thể tranh thủ để thu lợi. Từ đây, các khoản tích góp sẽ ngày càng nhiều thêm

Sự giỏi giang, thông minh giúp Ngọ được nhiều người khen ngợi. Bản mệnh nên dồn tâm sức vào công việc và chớp lấy cơ hội này để tiến xa hơn.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm