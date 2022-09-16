Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), Thần Tài chỉ lối 3 con giáp ‘hái ra tiền’, ‘dẫm trúng mỏ vàng’, thời cơ đang lên, nhanh chóng nắm bắt, cuối năm tậu nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 11:03

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), 3 con giáp có quý nhân dẫn đường, may mắn không ngừng, vận may ngày càng thăng hoa.

Tuổi Tỵ

Đa phần những người tuổi Tỵ trời sinh đã thông minh lanh lợi, vui vẻ lạc quan. Họ là những người giỏi giao tiếp, có năng lực ứng biến và khả năng thích ứng hoàn cảnh mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Những người tuổi Tỵ thường có khả năng kiếm tiền, quản lý tiền bậc xếp bậc nhất trong 12 con giáp. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng dễ gặt hái thành công, tuy nhiên đôi khi cũng tự tin thái quá.

Không giống như nhiều người thấy khó là lùi, thấy khổ là sợ, tuổi Tỵ rất mạnh mẽ can trường. Sự dám đối mặt với thử thách sẽ giúp họ gặt được trái ngọt đời mình, làm gì cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), Thần Tài chỉ lối 3 con giáp ‘hái ra tiền’, ‘dẫm trúng mỏ vàng’, thời cơ đang lên, nhanh chóng nắm bắt, cuối năm tậu nhà sắm xe - Ảnh 1
Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), vận may của con giáp này sẽ càng vượng. Vận trình của họ thay đổi một cách rõ rệt theo hướng tích cực. Dù năm nay không phải là thời điểm tốt cho tuổi Tỵ nhưng an tâm tài vận sẽ thay đổi bất ngờ. Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn trong công việc, đặc biệt kinh doanh càng đầu tư càng sinh lời, may mắn hết phần thiên hạ.

Tuổi Ngọ

Ngọ là những con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Người tuổi Ngọ có tầm nhìn xa, luôn tìm tòi sáng tạo trong công việc. Vì vậy, họ thường là nhân tố chủ chốt trong công ty hay trong tổ chức mà họ làm việc.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), Thần Tài chỉ lối 3 con giáp ‘hái ra tiền’, ‘dẫm trúng mỏ vàng’, thời cơ đang lên, nhanh chóng nắm bắt, cuối năm tậu nhà sắm xe - Ảnh 2
Đúng 4 giờ chiều nay (16/9) tuổi Ngọ được tinh tú chiếu mệnh. Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9) tuổi Ngọ được tinh tú chiếu mệnh. Thêm nữa, họ được Thần Tài ban phát tài lộc nên có cơ hội phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm mà người tuổi Ngọ sẽ tìm ra được cách tháo gỡ những khó khăn trước đó. Nếu làm kinh doanh, Ngọ có thể chốt được đơn hàng hay ký được hợp đồng quan trọng. Thời gian này, Ngọ cũng có cơ hội đầu tư sinh lời để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Hợi

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), tuổi Hợi nên chuẩn bị tâm lý nhất, bởi lẽ trong số 12 con giáp, tuổi Hợi sẽ là người có nhiều thay đổi nhất. Hợi được ơn trên chiếu cố ổn định.

Đúng 4 giờ chiều nay (16/9), tài vận, sự nghiệp của tuổi Hợi có nhiều biến động, mọi khó khăn thử thách sẽ là cơ hội để họ thăng hoa. Sao cát tinh cao chiếu, mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết dễ dàng. Những người tuổi Hợi sẽ gặt hái được nhiều thành công khiến ai cũng kính nể.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Đúng 4 ngày tới (17/9 - 20/9), càng cố gắng càng thành công, 3 con giáp này vươn lên giành lấy sang giàu, mọi cố gắng đều thành công, viên mãn.

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