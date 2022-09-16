Đúng 4 ngày tới, ‘thời cơ chín muồi’, Thần Tài điểm danh 3 con giáp có cơ hội bứt phá, dễ đứng trên đỉnh cao danh vọng, tình - tiền đỏ thắm, hốt vàng hốt bạc chật nhà

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 16:51

Đúng 4 ngày tới, những may mắn, phú quý đến với 3 con giáp này không gì cản được.

Tuổi Mùi

Đúng 4 ngày tới, Mùi là một trong những con giáp gặt hái thành công. Mùi có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Đây là thời gian bạn có khả năng được cấp trên cất nhắc sau những cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ.

Công việc thuận lợi, nhờ đó mà nguồn thu tăng lên đáng kể, giúp con giáp này thoải mái hơn trong việc chi tiêu. Sau bao lâu chờ đợi cơ hội tốt đến với mình, cuối cùng con giáp này đã nhìn thấy được thời cơ tuyệt vời để vươn lên.

Với bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó, nhiệt tình, năng nổ, tuổi Mùi đón tràn ngập may mắn trong hai ngày cuối tuần. Trong hai ngày này, Hỷ Thần báo bản mệnh nhận được nguồn lợi nhuận "khổng lồ" hoặc tin vui tài chính khiến cuộc sống của bạn trở nên vững vàng hơn.

Đúng 4 ngày tới, ‘thời cơ chín muồi’, Thần Tài điểm danh 3 con giáp có cơ hội bứt phá, dễ đứng trên đỉnh cao danh vọng, tình - tiền đỏ thắm, hốt vàng hốt bạc chật nhà - Ảnh 1
Đúng 4 ngày tới, Mùi là một trong những con giáp gặt hái thành công. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, đúng 4 ngày tới, bạn dễ dàng đón nhận được tin vui liên quan đến thăng quan tiến chức, được đồng nghiệp và sếp đề bạt đến một vị trí cao hơn thực sự xứng đáng với năng lực của bạn. Chúc mừng tuổi Mùi "mã đáo thành công".

Tuổi Sửu

Đúng 4 ngày tới là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Con giáp này có thể giải quyết ổn thỏa và đạt được thành tựu đáng nể. Đồng thời, những người tuổi Sửu khi thành tâm hướng Phật thì phúc khí càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Với những ai đang có ý định thay đổi công việc hay đầu tư lớn thì cũng rất lý tưởng để hiện thực hóa kế hoạch ấp ủ của mình.

Sửu luôn sống tử tế, thích hành thiện, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Con giáp này luôn được Thần Phật che chở, phù hộ, đi đâu cũng có phúc tinh cao chiếu. Họ có nguồn lực tài chính phát triển, không phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc.

Đúng 4 ngày tới, ‘thời cơ chín muồi’, Thần Tài điểm danh 3 con giáp có cơ hội bứt phá, dễ đứng trên đỉnh cao danh vọng, tình - tiền đỏ thắm, hốt vàng hốt bạc chật nhà - Ảnh 2
Đúng 4 ngày tới là thời gian tuyệt vời đối với vận trình công danh của tuổi này. Ảnh minh họa: Internet

Hãy lắng nghe lời khuyên từ những người đã có nhiều kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tế sẽ giúp con đường bạn đi thuận lợi hơn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân luôn là con giáp vô cùng chăm chỉ. Họ làm việc với thái độ nhiệt tình, nỗ lực hết sức.

Dù gặp phải khó khăn, họ cũng không ngại bỏ công suy nghĩ, tìm cách giải quyết, không chịu đầu hàng số phận. Sự cố gắng của tuổi Thân được mọi người công nhận. Càng về sau, con giáp này càng nhận được nhiều công việc quan trọng, mang lại lợi nhuận cao.

Những người làm ở vị trí lãnh đạo có tâm nhìn xa trông rộng, kinh nghiệm dày dặn giúp họ đưa ra quyết định chính xác, mang lại lợi ích lớn cho tập thể. Nhờ những yếu tốt này, tuổi Thân được dự báo là một trong những con giáp có số phát tài đúng 4 ngày tới. Khối tài sản của họ tăng lên không ngừng, cuộc sống về sau càng ngày càng sung túc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘túi tiền phình to’, tài vận bùng nổ, giàu sang tột đỉnh, bứt phá thành công 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9)

Ghen đỏ mắt 3 con giáp ‘túi tiền phình to’, tài vận bùng nổ, giàu sang tột đỉnh, bứt phá thành công 2 ngày cuối tuần (17 - 18/9)

2 ngày cuối tuần (17 - 18/9), 3 con giáp đạt đỉnh danh vọng, may mắn ùa đến, cơ hội làm giàu đầy tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 1 giờ 42 phút trước
Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả