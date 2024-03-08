Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp cuộc đời sang trang, kinh doanh vượng phát, hốt đầy tài lộc vào túi

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 16:33

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán tiễn nghèo đón giàu, tiền bạc chật két, đi đâu cũng có quý nhân phù trợ.

Tuổi Tỵ 

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay có suy nghĩ thoáng.

Công việc: Người tuổi Tỵ có công việc tỉ mỉ và chiến lược sẽ giúp bạn đạt được những tiến triển đáng kể.

Tình cảm: Bạn là người tôn trọng và chia sẻ sẽ làm tăng sự gần gũi trong mối quan hệ của bạn.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bảo vệ tài chính của bạn thông qua kế hoạch ngân sách cụ thể. 

Sức khoẻ: Sức khỏe thực hiện các hoạt động thể dục nhẹ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp cuộc đời sang trang, kinh doanh vượng phát, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi cho biết những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn thành công trong thời gian này. Những người tuổi Tý sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hạnh phúc lớn lao, hàng ngày có vàng, vay nợ gấp đôi để trở thành triệu phú.

Tử vi cho biết những người tuổi Tý cũng sẽ rất giàu có vào cuối tháng ba. Nhất là những người bạn làm ăn buôn bán thì chắc chắn sẽ thuận theo quý nhân, kiếm tiền, làm ăn hanh thông. Đối với sự nghiệp của mình, họ sẽ nghị lực, dũng cảm đối mặt với những khó khăn trở ngại, họ có tính kiêu ngạo trong công việc và không tuân theo mệnh lệnh. Họ đã chuẩn bị tất cả, và việc còn lại là chờ đợi cơ hội để giành chiến thắng.

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp cuộc đời sang trang, kinh doanh vượng phát, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024 tuổi Ngọ dễ phải đối diện với rắc rối trong công việc do nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp. Cả hai đều có quan điểm riêng của mình và chẳng ai chịu thỏa hiệp. Đôi khi những thứ mình nghĩ là phù hợp lại không ổn thỏa trong mắt người khác.

Những lúc như vậy, con giáp này cần xử lý vấn đề khéo léo thay vì cứ khăng khăng làm theo ý mình. Khi bảo vệ quan điểm, tuổi Ngọ cần chỉ ra những điểm thích hợp và mặt tốt trong đó để có tăng tính thuyết phục mọi người. Đặc biệt, nên biết dừng lại và im lặng đúng lúc sẽ làm tăng giá trị của bản thân hơn.

Ngũ hành xung khắc khiến vận tình tình cảm của bản mệnh không được hài hòa, êm đẹp. Các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong mối quan hệ của mình khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Nếu tình cảm không đủ bền vững thì sẽ dễ bị lung lay, thay đổi.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 9/3/2024, 3 con giáp cuộc đời sang trang, kinh doanh vượng phát, hốt đầy tài lộc vào túi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu sang sung sướng.

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