Đúng 7 ngày tới, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 21:56

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài đúng 7 ngày nữa.

Tuổi Sửu

Đúng 7 ngày tới, vận trình của người tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp trôi chảy, tài lộc và sức khỏe cũng không có điểm gì phải chê trách. Tuy nhiên mọi việc diễn ra đều đều cũng khiến bản mệnh đôi lúc cảm thấy hơi nhàm chán, trong lòng sục sôi ý định muốn thay đổi.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng vô cùng tốt đẹp, có nhiều điểm mới. Dù độc thân hay đã có đôi có cặp thì con giáp này cũng đều cảm nhận được hạnh phúc đến từ những cử chỉ và sự quan tâm chân thành. Với người độc thân, những dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ khiến con giáp này có thêm động lực để tiến tới.

Đúng 7 ngày tới, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Sửu vô cùng hanh thông, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng 7 ngày tới, người tuổi Dần làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi vì có cát tinh nâng đỡ vận trình. Con giáp này khẳng định được vị trí và tài năng tại nơi làm việc, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao xuất sắc, nhờ vậy mà cấp trên, đồng nghiệp hết lời khen ngợi, tán thưởng. Bản mệnh cũng như được thêm phần tự tin.

Đường tình duyên của người tuổi Dần khá tốt đẹp, con giáp này được mai mối, gặp gỡ đối tượng ưng ý. Tại thời điểm này bản mệnh cũng đã chủ động hơn và có suy nghĩ riêng của mình nên sự dẫn dắt kia chỉ mang tính xúc tác, tự bản thân sẽ biết cách phát triển mối quan hệ tình cảm một cách tự nhiên nhất.

Đúng 7 ngày tới, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 2
Người tuổi Dần làm gì cũng trôi chảy, thuận lợi vì có cát tinh nâng đỡ vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tình duyên của người tuổi Mão khá vượng sắc, có thể gặp mẫu người yêu lý tưởng bấy lâu nay của mình. Cả tình yêu lẫn tình bạn và các mối quan hệ xã giao đều hài hòa, giúp bản mệnh cảm thấy phấn chấn, tự tin và còn được nhiều người giúp đỡ, tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Đồng thời, con giáp này là người hài hòa, không thích tranh chấp hay so đo thiệt hơn nên tính tình rất dễ chịu. Điều này thể hiện rõ nhất là với nửa kia của mình. Đôi bên có được tiếng nói chung trong mọi việc, luôn chia sẻ và thấu hiểu nhau nên tình cảm ngày càng trở nên thân thiết, gắn bó hơn trước.

Đúng 7 ngày tới, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài - Ảnh 3
Vận trình tình duyên của người tuổi Mão khá vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.  

Vận son từ ngày 26/6/2022, những con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, xòe tay đếm tiền, của cải chất thành đống

Vận son từ ngày 26/6/2022, những con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, xòe tay đếm tiền, của cải chất thành đống

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây "gánh vàng gánh bạc" về nhà, xòe tay đếm tiền, của cải chất thành đống từ ngày 26/6/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 38 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 28 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 54 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026